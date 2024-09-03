快訊

聯合報社論／干預央行，兩蔣不敢，卓榮泰敢！

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

跨國多重資產 規模攀升

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行跨國多重資產基金規模變化
投信發行跨國多重資產基金規模變化

近期多家投信相繼推出聚焦多重資產的主題基金，成為市場話題。根據投信投顧公會統計，在投信發行各類型基金中，增加幅度明顯集中在多重資產。尤其是2017年才獲准開放募集的跨國投資多重資產基金，2024年7月底規模就成長至2,506.3億元。

安聯投信表示，這些年來多重資產持續成長，顯示這類產品的設計和投資策略，更能有效因應收益資產荒，提供長期追漲抗跌、同時兼顧收益及成長機會。以投信所發行境內基金為例，跨國多重資產類型基金規模到2020年底還不到千億元。

近幾年，全球景氣復甦態勢不變、但隨成長幅度放緩、伴隨貿易戰反干擾，以及美國利率政策方向轉向，波動增加，可兼顧收益成長機會的多重資產策略，逐漸成為市場倚重的策略商品。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫指出，今年來大型科技公司表現相對耀眼，近期雖然科技股波動有所加大，但這不會改變AI成長趨勢。隨貨幣政策邁向正常化，有利經濟基本面表現。驅動市場關鍵仍在企業創新，已經見到更多領域公司獲利改善；短線不確定性因素或增添震盪，同樣也提供長線布局機會。

長期策略上，可貼近大美國、且採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合，建議投資人可善用成長股、可轉債和非投資等級債券等三強資產，以多重資產策略鞏固核心資產。展望後市，莊凱倫表示，目前市場良性輪動，只要穩健基本面未改變，股市修正都是投資人逢低布局好時機。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，科技類股第3季初出現疲軟，但伴隨進入第3季底至第4季的產業傳統消費季，蘋果秋季發表會將展開下，有助科技類股重拾動能；受惠歐洲需求回溫的亞股，將迎傳統10月至12月的年底消費旺季，這類驅動引擎有助資金健康輪動，盼廣納題材的投資人，可趁機定期定額或分批進場建立多重資產型基金部位。

延伸閱讀

外資匯出股匯雙挫 新台幣連3貶收32.062元

土洋對作台股 外資大買新光金、鴻海 調節中信金、台新金

美大選前資金健康輪動 建立多重資產部位抗風險

兆豐投信：美大選前資金健康輪動 建立多重資產部位抗風險

相關新聞

氣候變遷基金 有賺頭

受美國選舉及美國經濟恐衰退擔憂等衝擊，近期全球股市波動加大，氣候變遷相關股票難逃修正。惟今年以來許多乾淨能源股票已大幅修...

台股商品 買點浮現

美國聯準會（Fed）9月降息幾乎完全底定，且以降息1碼的機率較高，預期觀望氣氛可能延續，加權指數技術面目前面臨季線反壓，...

科技基金 重領風騷

揮別美國經濟衰退陰霾，資金重返風險性資產，費半指數、S&P500資訊科技指數近月漲幅引領市場多頭，也進一步帶動科技主題基...

蘋概鏈熱炒 動能帶勁

上半年蘋果公布AI功能Apple Intelligence後，市場高度關注iPhone16系列是否會搭載最新的AI應用，...

12檔抗波動 逆勢上揚

台股昨（3）日下跌142.89點，收在22,092.21點。不過，統計62檔台股ETF中共有12檔逆勢上揚，除了四檔反1...

平衡型商品 有利可圖

投資人對於美國經濟能否軟著陸感到擔憂，股市轉為高檔震盪，反倒是美債因降息循環即將展開而吸引資金進駐。法人表示，股市長期的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。