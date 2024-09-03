跨國多重資產 規模攀升

近期多家投信相繼推出聚焦多重資產的主題基金，成為市場話題。根據投信投顧公會統計，在投信發行各類型基金中，增加幅度明顯集中在多重資產。尤其是2017年才獲准開放募集的跨國投資多重資產基金，2024年7月底規模就成長至2,506.3億元。

安聯投信表示，這些年來多重資產持續成長，顯示這類產品的設計和投資策略，更能有效因應收益資產荒，提供長期追漲抗跌、同時兼顧收益及成長機會。以投信所發行境內基金為例，跨國多重資產類型基金規模到2020年底還不到千億元。

近幾年，全球景氣復甦態勢不變、但隨成長幅度放緩、伴隨貿易戰反干擾，以及美國利率政策方向轉向，波動增加，可兼顧收益成長機會的多重資產策略，逐漸成為市場倚重的策略商品。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫指出，今年來大型科技公司表現相對耀眼，近期雖然科技股波動有所加大，但這不會改變AI成長趨勢。隨貨幣政策邁向正常化，有利經濟基本面表現。驅動市場關鍵仍在企業創新，已經見到更多領域公司獲利改善；短線不確定性因素或增添震盪，同樣也提供長線布局機會。

長期策略上，可貼近大美國、且採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合，建議投資人可善用成長股、可轉債和非投資等級債券等三強資產，以多重資產策略鞏固核心資產。展望後市，莊凱倫表示，目前市場良性輪動，只要穩健基本面未改變，股市修正都是投資人逢低布局好時機。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，科技類股第3季初出現疲軟，但伴隨進入第3季底至第4季的產業傳統消費季，蘋果秋季發表會將展開下，有助科技類股重拾動能；受惠歐洲需求回溫的亞股，將迎傳統10月至12月的年底消費旺季，這類驅動引擎有助資金健康輪動，盼廣納題材的投資人，可趁機定期定額或分批進場建立多重資產型基金部位。