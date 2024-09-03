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ESG債券夯 錢潮湧入

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

ESG相關議題持續發酵，ESG相關基金數量也逐漸增加，根據券商Barclays於8月統計，今年迄今，ESG債券基金流入約380億美元，遠勝於過去兩年的同期表現，且資金流入的類別廣泛，包含美國、歐元區與全球ESG債券等資產類別。

美國聯準會（Fed）將於9月降息，使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近三月ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%，兩者表現僅有些微差異。此外，美國經濟數據表現有撐、通膨持續回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近三個月漲幅7.8%。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，當前全球ESG投資等級債利差穩定維持在五年均值以下，非投資等級債的利差亦逐漸下滑，反映市場對經濟前景疑慮逐漸緩解，隨著企業獲利穩步回升，市場對於企業信用債的信心也可望進一步上升。

根據Bloomberg統計，7月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年高檔，在7月底分別約為4.68%和8.19%。

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