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印度基金績效 水漲船高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
印度經濟強勁，股市資金簇擁下，印股今年漲幅達14.2%，表現出色。 路透
印度經濟強勁，股市資金簇擁下，印股今年漲幅達14.2%，表現出色。 路透

印度股市昨（3）日再度創下歷史新高，已是今年第36次創新高。在印度經濟強勁，股市資金簇擁下，印股今年漲幅達14.2%，表現出色，投信所發行的印度基金績效也水漲船高，不但全數正報酬，今年以來平均漲幅更達24.8%。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度市場上漲，主要是反映印度大選落幕後，市場預期印度製造政策得以延續，股市在資金行情簇擁下頻創新高，預期在總經數據強勁和政策穩定能見度高下，未來市場仍是偏正向發展。

印度相關基金績效
印度相關基金績效

下半年看好的產業為國防、電力、基建等廣義工業類股，以及9月下旬傳統節慶開始後的內需消費商機，如汽機車、黃金珠寶、房地產、旅遊等產業。在消費力與生產力都充足之下，有助印度經濟與產業發展。

根據統計，印度7月的製造業PMI 58.1、已經連續36個月在景氣榮枯線50之上，同期間服務業PMI更彈升至14年高位，顯示印度景氣持續上行，群益大印度基金經理人向思穎分析，經濟高速成長是印度股市的有力靠山，IMF在最新的《世界經濟展望》報告中，就預估印度今明兩年GDP成長率分別高達6.9%與6.4%，將是全球經濟成長最快的主要經濟體。

在印度經濟維持高成長，政治穩定與政策延續性高之下，加上國際大廠也持續擴大印度投資，未來有望迎莫迪3.0的印度經濟與股市收成期，後市表現值得期待。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度大選後首次中央政府預算公布，農村就業與補貼如預期著墨較多，赤字占GDP比重降至4.9%，確立財政穩健路線，降低未來經濟失速風險。整體來看，印度選後焦點回歸經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能，正向循環持續。

市場預估今明兩年預期盈餘仍有約15%的高雙位數成長，顯示企業獲利成長趨勢不變，內資持續大買，靜待外資加速回補持股。

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