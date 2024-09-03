快訊

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

「新馬路三寶」太恐怖！大媽坐它上路、下秒慘摔 網友狂酸：我給4分

愷樂消失螢光幕4年突宣告懷孕 「小孩生父」身分曝光

美股基金續淨流入保持居冠 AI主題仍相對吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)

科技股動能未如預期，全球主要股市漲跌互見。美股基金淨流入動能放緩，歐股轉為小幅淨流出、全球。回顧全球股票型基金資金流向，至8月28日，美國股票基金近一周淨流入金額較前一周放緩至57.51億美元、仍居冠；全球新興股票基金也轉為小幅淨流入3.65億元。

安聯投信表示，美國聯準會主席明確表示降息時機已到、美國GDP上修均激勵道瓊指數再創收盤新高，然而，受到AI晶片龍頭大廠財報未達市場最樂觀預期，影響科技股氣氛，多空雜陳，市場持續消化財報及經濟數據表現。

在經濟數據方面，美國第2季國內生產毛額(GDP)季增年率由初值2.8％上修至3％，主因為消費者支出成長2.9％，高於先前預估的2.3％，商業投資也擴張7.5%；美國8月經濟諮商會消費者信心升至半年最高，但受訪者對就業前景樂觀度下降；利率政策方面，聯準會主席鮑威爾在全球央行年會表示，對美國而言開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。

就主題表現上，安聯投信表示，隨著美國第2季GDP上修及官員認為通膨仍有改善空間，資金持續輪動。另方面，由於風險情緒仍保持正面，投資人持續尋找更廣泛的成長機會，若就全球主要主題指數來看，過去一週各主題漲跌互見，其中又以AI人工智慧居前。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，全球央行年會登場、聯準會政策會議釋出的訊息，以及重要財報表現與產業展望等陸續明朗，市場持續消化多空訊息。布局考量AI發展的趨勢明確，透過聚焦不同投資面向，藉由多重資產的配置，有望掌握更廣泛、有吸引力的AI題材布局切入點。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，市場聚焦美台重要科技股財報與法說展望，相關訊息揭曉後，預期落差致使特定族群與盤勢出現震盪；儘管AI等族群短線上受到美特定大廠財報影響而處於整理走勢、但大致上表現已逐步回穩；另方面，iPhone題材也因新機即將上市而提振相關蘋概股。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，關注Nvidia GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售成績表現，仍是牽動第4季電子股表現的關鍵因素；前者將在9月進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，「台北國際半導體展」即將登場，有助於支撐台廠工具機供應鏈；不過在蘋概股題材增溫、AI所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題，盤面有望處於良性資金輪動。另方面，近期爆紅的《黑神話：悟空》，這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主題。

AI 美國聯準會 財報

延伸閱讀

美研究員發現俄國「飛行的車諾比」核飛彈發射場 普亭曾讚無敵

元大 ETF 00751B 第3季預估配息0.46元 9月18日除息

美國以違反制裁為由 扣押委內瑞拉總統私人飛機

台股紅翻黑 外資連九賣…美非農就業公布前恐持續盤整

相關新聞

美股基金續淨流入保持居冠 AI主題仍相對吸睛

科技股動能未如預期，全球主要股市漲跌互見。美股基金淨流入動能放緩，歐股轉為小幅淨流出、全球。回顧全球股票型基金資金流向，...

投資等級債 抗震優選

經濟成長疲軟、股市倉位擁擠與評價過高，以及美國大選所帶來不確定性等，恐使風險性資產後市波動變高。法人表示，投資等級債在風...

錢進REITs 搶賺息收

隨通膨數據走緩，聯準會降息機率提升。法人表示，經濟動能處溫和擴張階段，近期REITs、美國地產股等相關產業呈震盪向上，建...

台股基金績效 紅不讓

台股主動式基金8月績效前十強平均報酬率達8.1%，不僅優於大盤，也優於櫃買指數，其中又以中小型及店頭基金強勢表態。法人表...

半導體商品 長線釣大魚

前台積電董事長劉德音曾表示，AI世代半導體產業，十年內需要1兆電晶體GPU，相當於當前的十倍，半導體趨勢不可擋。由於半導...

全球市場觀測站／金融債殖利率 誘人

上周全球市場持續高檔震盪，市場關注重心在輝達財報及美國經濟數據，輝達財報與未來財測因不如市場期待，未帶領科技股持續走高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。