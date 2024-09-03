美股基金續淨流入保持居冠 AI主題仍相對吸睛

科技股動能未如預期，全球主要股市漲跌互見。美股基金淨流入動能放緩，歐股轉為小幅淨流出、全球。回顧全球股票型基金資金流向，至8月28日，美國股票基金近一周淨流入金額較前一周放緩至57.51億美元、仍居冠；全球新興股票基金也轉為小幅淨流入3.65億元。

安聯投信表示，美國聯準會主席明確表示降息時機已到、美國GDP上修均激勵道瓊指數再創收盤新高，然而，受到AI晶片龍頭大廠財報未達市場最樂觀預期，影響科技股氣氛，多空雜陳，市場持續消化財報及經濟數據表現。

在經濟數據方面，美國第2季國內生產毛額(GDP)季增年率由初值2.8％上修至3％，主因為消費者支出成長2.9％，高於先前預估的2.3％，商業投資也擴張7.5%；美國8月經濟諮商會消費者信心升至半年最高，但受訪者對就業前景樂觀度下降；利率政策方面，聯準會主席鮑威爾在全球央行年會表示，對美國而言開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。

就主題表現上，安聯投信表示，隨著美國第2季GDP上修及官員認為通膨仍有改善空間，資金持續輪動。另方面，由於風險情緒仍保持正面，投資人持續尋找更廣泛的成長機會，若就全球主要主題指數來看，過去一週各主題漲跌互見，其中又以AI人工智慧居前。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，全球央行年會登場、聯準會政策會議釋出的訊息，以及重要財報表現與產業展望等陸續明朗，市場持續消化多空訊息。布局考量AI發展的趨勢明確，透過聚焦不同投資面向，藉由多重資產的配置，有望掌握更廣泛、有吸引力的AI題材布局切入點。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，市場聚焦美台重要科技股財報與法說展望，相關訊息揭曉後，預期落差致使特定族群與盤勢出現震盪；儘管AI等族群短線上受到美特定大廠財報影響而處於整理走勢、但大致上表現已逐步回穩；另方面，iPhone題材也因新機即將上市而提振相關蘋概股。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，關注Nvidia GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售成績表現，仍是牽動第4季電子股表現的關鍵因素；前者將在9月進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，「台北國際半導體展」即將登場，有助於支撐台廠工具機供應鏈；不過在蘋概股題材增溫、AI所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題，盤面有望處於良性資金輪動。另方面，近期爆紅的《黑神話：悟空》，這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主題。