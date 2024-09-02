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台股財報優質族群 吸睛

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國第2季GDP上修至3.0%，大幅優於市場預期，反映出消費者支出上修的影響，加以初請失業金人數低於預期，兩項經濟數據一定程度上緩解市場衰退擔憂。台股近期在月線與季線間整理，中長期趨勢仍偏多看待，短線大盤回檔修正後，近期指數仍以區間整理走勢為主，個股題材表現空間較大，建議關注8月營收或第2季營運財報成績佳者後續的表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然近期台股震盪加大，展望後市，市場預期聯準會將於9月展開降息，可望挹注市場資金活水。另外，經濟成長平穩趨勢不變，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，相關供應鏈業績可望向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，台股中長線行情審慎樂觀，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局，跌深的績優股後市將有較佳的表現，可趁低點定期定額布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊指出，9月降息幾乎成事實，接下來將觀察9月聯準會開會前就業及通膨數據，尋求降息幅度判斷；台股成交量偏低，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主，進入9月，科技題材熱鬧不斷，4日台北國際半導體展登場，今年聚焦先進製程、矽光子領域議題。

台股成交量 聯準會 降息

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