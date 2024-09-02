半導體商品 長線釣大魚

前台積電董事長劉德音曾表示，AI世代半導體產業，十年內需要1兆電晶體GPU，相當於當前的十倍，半導體趨勢不可擋。由於半導體產業趨勢長線看好，投資人可透過半導體基金、ETF等金融商品布局。

半導體晶片無所不在，應用於日常生活中，未來十年將走向無所不能，擁有全球獨霸地位的美日台半導體公司獲利強勁。台新投信看好半導體中長線大幅成長潛力，特別推出全台首檔鎖定美日台三強的「台新美日台半導體基金」，透過多角度分析半導體次產業的前瞻成長性與循環周期，全面掌握半導體上中下游龐大商機，預計10月1日開始募集。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，近十年興起的明星科技產業如5G、物聯網、大數據、人工智能、自動駕駛、電動車等，皆需要用到半導體，尤其2023年底生成式AI ChatGPT問世後，更將半導體的需求推向高峰。根據IDC研究，2023年半導體晶片需求量5,188億美元，預計2030年翻倍至1兆美元；1兆美元半導體需求已超越台灣2023年GDP總額7,604億美元 。

蘇聖峰表示，分析師預期2025年半導體進入超級循環，除車用與傳統伺服器產品重啟成長，AI應用逐步完善，帶動需求，預估2025年AI筆電滲透率達二成。美國、日本、台灣擁有半導體上中下游稱霸地位，就上游而言，美國IC設計全球市占第一；在中游方面，台灣的晶圓製造及IC封測皆是全球市占第一。

在下游部分，日本的半導體材料及特殊設備皆是全球市占第一。因此，布局美國、日本、台灣的半導體利基股，等於掌握了半導體全面商機。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，近期市場焦點重新聚焦AI議題，為了因應AI需求，先進封裝產能有望翻倍，並於明年再度大幅擴增，預期CoWoS概念股至2026年的成長趨勢明確，搭配其他科技應用，皆有助台灣半導體產業發展，類股表現可期。