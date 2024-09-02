台股基金績效 紅不讓

台股主動式基金8月績效前十強平均報酬率達8.1%，不僅優於大盤，也優於櫃買指數，其中又以中小型及店頭基金強勢表態。法人表示，台股資金持續輪動，各類股輪番表態，建議持續定期長線布局。

統計主動式台股基金8月績效表現，前十強依序為富邦科技、元大店頭、富邦精準、PGIM保德信店頭市場、統一中小、統一台灣動力、台新主流、富邦精銳中小、街口中小型、新光店頭，平均績效達8.1%，大幅打敗加權指數的0.3%、櫃買指數的4.6%，表現亮眼。

其中，以中小型類型的基金表現最佳，包括元大店頭、PGIM保德信店頭市場、統一中小、富邦精銳中小、街口中小型、新光店頭，十檔中占據六檔。

台股基金8月績效前十強

日盛投信台股投資研究團隊表示，資金現階段在大型股與中小型股、族群間輪動，後市宜關注資金流向及大盤成交量能與外資買賣超趨勢。現階段看來，人工智慧（AI）新興科技應用商機強勁、終端商品消費需求有望隨美國啟動降息循環加快回溫，對股市形成助力。

另外，近期公布的美國8月耐久財訂單月增9.9%，表現優於市場預期，顯示企業資本支出力道持續，美國8月消費者信心指數升至103.3，大幅優於市場預期，美國經濟衰退風險偏低。下半年將進入電子旺季，資金及市場焦點持續放在蘋概股、AI及半導體概念股，可望帶動相關概念股及供應鏈股價持續有表現機會。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，台股布局主要以AI與半導體為中長期雙主軸，相關的先進封裝也值得聚焦，而市場期待的邊緣AI NB、手機等銷售潮，隨著蘋果新機等相關新品上市，題材熱度也持續增溫，不過，要見到明顯銷售數據放量可能得等到2025年才會正式發酵；至於非電族群部分，具競爭利基的優質公司與成長型產業，如新藥、矽水膠、電子紙、遊戲等，也都是主流投資趨勢。

展望後市，柯鴻旼認為，從景氣對策信號數據分析，7月最新燈號來到黃紅燈，較前月減少3分至35分，主要受海關出口值變動率減少2分、工業生產指數減少1分影響，但7月領先及同時指標持續上升，看好國內景氣維持成長，又有AI與高速運算等應用挹注，時序進入第4季消費性電子產品旺季等，將挹注出口動能。