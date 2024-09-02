印度基金 笑傲新興亞股

時序進入9月，群益投信統計資料顯示，近20年以來每年9月全球主要股市平均漲幅表現中，印度以2.6％居冠，其次為印尼1.27%、巴西1.16%、菲律賓1.12%、紐西蘭0.74%。新興亞股以印度表現最好，國內投信發行印度相關基金，今年以來全數正報酬平均績效為24.26%，近兩年、三年平均績效也都有五成以上好表現。

法人表示，歐美景氣穩健不變，加上第4季消費旺季到來，都是有利亞股上漲的契機，投資人可趁機布局亞股基金，特別是印度基金更值得期待。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，觀察歷年9月表現佳的股市今年以來表現，以印度的13.21%表現最強勢，基於全球供應鏈轉移趨勢未變，也令印度成為新的世界工廠，加上擁有龐大的人口紅利，在消費力與生產力都充足下，亦有助印度經濟與產業發展，綜合這些條件，仍看到印度股市延續多頭格局。

印度強勁總經數據和穩定企業獲利成長的預期，中長期仍是正向。

看好的產業為國防、電力、基建等廣義工業類股，以及9月下旬傳統節慶開始後的內需消費商機，如汽機車、黃金珠寶、房地產、旅遊等產業。

富蘭克林證券投顧表示，印度政府強化財政紀律、降低赤字目標的承諾，有助緩解投資人對新政府轉向民粹主義、提高無效率補貼支出的擔憂，施政重點關注於推動基礎建設、支持中小企業和中產階級、推動勞工技能培訓與企業激勵措施等促進就業方案，有助提升中長期經濟成長潛力，印度企業也擅於將本國強勁經濟成長轉化為獲利動能，獲利周期強勁。

ICICI保誠資產管理表示， 印度新聯合政府7月開始進入新的預算案審查，市場認為是一份積極且樂觀的預算案，滿足印度維持健康經濟周期的所有要求，同時也將持續聚焦於經濟成長，也計畫縮小今年的財政赤字，並提高資本利得稅。

有利的人口紅利、人均收入的上升、數位轉型、強勁的企業資產負債表及中央財政赤字的穩固等，都可使印度數十年來消費與基礎建設成長的根本驅動力牢固存在。