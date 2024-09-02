全球市場觀測站／金融債殖利率 誘人

上周全球市場持續高檔震盪，市場關注重心在輝達財報及美國經濟數據，輝達財報與未來財測因不如市場期待，未帶領科技股持續走高。債市方面，雖然美債殖利率小幅回彈，但信用債券仍維持不錯表現。

野村投信表示，輝達財報未讓市場滿意，加上美超微傳出會計帳務問題，延後交出財報，科技股走勢較為震盪，不過，輝達整體表現仍相當出色；至於美超微則偏向個別企業因素，因此對整體市場信心影響有限，美股回檔幅度不深。中長線來看，AI需求持續強勁，相關產業前景依然樂觀。

美國上周公布經濟數據，顯示出景氣依然強健，美國第2季GDP季增年率修正值為3%，優於市場預期與初值的2.8%。通膨方面，個人消費支出（PCE）物價指數第2季的季增年率從2.3%上修至2.9%，第2季核心PCE季增年率修正值為2.8%。由於美國經濟仍具韌性，預期軟著陸機率高，因此聯準會9月應為降息1碼，未來則視數據進行彈性調整。

近期REITs受惠於美國降息題材而上漲，標普已開發不動產指數近一個月漲幅逾5%，野村投信指出，除香港地產類股市場對於中國大陸未提出具體振興政策而引發失望性賣壓收跌，其餘區域因市場預期聯準會最快9月降息，不動產類股可望受惠，受此預期激勵收漲，像REITs這類能受惠降息趨勢且較具防禦性質的股票，加上部分REITs因具有租金收益，股利率具吸引力，也適合想要息收的投資人。

債市方面，美債殖利率多已反映聯準會降息利多，近期轉為區間整理。企業債（包括投資級與非投資級）、新興美元主權債、邊境市場債及亞洲債券等仍持續上漲格局。野村投信指出，想要參與投資級債券的投資人，不妨選擇信用品質提升且殖利率優於整體投資級公司債的金融債，非投資級債券因債券殖利率較高，且目前企業財務品質良好，違約率在相對低檔，適合希望有較高息收且可容忍比投資級債券高的波動度的投資人。