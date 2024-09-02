快訊

京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

全球市場觀測站／金融債殖利率 誘人

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球市場持續高檔震盪，市場關注重心在輝達財報及美國經濟數據，輝達財報與未來財測因不如市場期待，未帶領科技股持續走高。債市方面，雖然美債殖利率小幅回彈，但信用債券仍維持不錯表現。

野村投信表示，輝達財報未讓市場滿意，加上美超微傳出會計帳務問題，延後交出財報，科技股走勢較為震盪，不過，輝達整體表現仍相當出色；至於美超微則偏向個別企業因素，因此對整體市場信心影響有限，美股回檔幅度不深。中長線來看，AI需求持續強勁，相關產業前景依然樂觀。

美國上周公布經濟數據，顯示出景氣依然強健，美國第2季GDP季增年率修正值為3%，優於市場預期與初值的2.8%。通膨方面，個人消費支出（PCE）物價指數第2季的季增年率從2.3%上修至2.9%，第2季核心PCE季增年率修正值為2.8%。由於美國經濟仍具韌性，預期軟著陸機率高，因此聯準會9月應為降息1碼，未來則視數據進行彈性調整。

近期REITs受惠於美國降息題材而上漲，標普已開發不動產指數近一個月漲幅逾5%，野村投信指出，除香港地產類股市場對於中國大陸未提出具體振興政策而引發失望性賣壓收跌，其餘區域因市場預期聯準會最快9月降息，不動產類股可望受惠，受此預期激勵收漲，像REITs這類能受惠降息趨勢且較具防禦性質的股票，加上部分REITs因具有租金收益，股利率具吸引力，也適合想要息收的投資人。

債市方面，美債殖利率多已反映聯準會降息利多，近期轉為區間整理。企業債（包括投資級與非投資級）、新興美元主權債、邊境市場債及亞洲債券等仍持續上漲格局。野村投信指出，想要參與投資級債券的投資人，不妨選擇信用品質提升且殖利率優於整體投資級公司債的金融債，非投資級債券因債券殖利率較高，且目前企業財務品質良好，違約率在相對低檔，適合希望有較高息收且可容忍比投資級債券高的波動度的投資人。

債券 美國經濟

延伸閱讀

輝達公布營收後影響股價 巴隆：應無視股價波動 關注Blackwell潛力

美國第2季GDP及PCE同步上修 法人估Fed今年降息3碼

迎接聯準會降息 以債為核心輔以題材股掌握多元機會

兆豐證券推1,000美元投資海外債 美、日、港股享免低收手續費

相關新聞

投資等級債 抗震優選

經濟成長疲軟、股市倉位擁擠與評價過高，以及美國大選所帶來不確定性等，恐使風險性資產後市波動變高。法人表示，投資等級債在風...

錢進REITs 搶賺息收

隨通膨數據走緩，聯準會降息機率提升。法人表示，經濟動能處溫和擴張階段，近期REITs、美國地產股等相關產業呈震盪向上，建...

台股基金績效 紅不讓

台股主動式基金8月績效前十強平均報酬率達8.1%，不僅優於大盤，也優於櫃買指數，其中又以中小型及店頭基金強勢表態。法人表...

半導體商品 長線釣大魚

前台積電董事長劉德音曾表示，AI世代半導體產業，十年內需要1兆電晶體GPU，相當於當前的十倍，半導體趨勢不可擋。由於半導...

全球市場觀測站／金融債殖利率 誘人

上周全球市場持續高檔震盪，市場關注重心在輝達財報及美國經濟數據，輝達財報與未來財測因不如市場期待，未帶領科技股持續走高。...

印度基金 笑傲新興亞股

時序進入9月，群益投信統計資料顯示，近20年以來每年9月全球主要股市平均漲幅表現中，印度以2.6％居冠，其次為印尼1.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。