錢進REITs 搶賺息收

隨通膨數據走緩，聯準會降息機率提升。法人表示，經濟動能處溫和擴張階段，近期REITs、美國地產股等相關產業呈震盪向上，建議趁降息前伺機布局多元類型不動產，以達息收效果。

觀察近三個月績效表現，REITs相關ETF全數上揚，其中群益道瓊美國地產表現最佳，漲幅16.1%，其次為富邦入息REITs+上漲10.9%、復華富時不動產漲8.7%，皆打敗大盤近三個月來4.2%的漲幅。

富邦投信分析，隨著降息預期，房貸利率開始出現有感下修，美國投資者陸續回歸房市，擁抱實質不動產，加上受後疫情影響，整體不動產供給仍不足，因而推升不動產價額持續走高。

觀察富邦入息REITs+ ETF自8月來上漲1.8%，當中投資的工業型、散裝倉庫和溫控物流等不動產受惠全球對AI科技股高需求帶動，表現亮眼；另外，醫療保健不動產亦受惠長照客戶數增加及銀髮商機，如住宅和養護等需求亦有強勢表現，投資人可適時布局多元類型不動產，間接成為國際不動產房東，達成息收效果。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，近期美國部分的經濟數據，如ISM製造業與ISM服務業指數及非農就業數據等持續放緩，通膨數據也隨時間推移延續緩解趨勢，令聯準會9月啟動降息可能性大增，近日聯準會官員也先後展現鴿派論調，進一步推升REITs市場表現。

復華富時不動產ETF經理人許忠成補充，就經驗顯示，降息有利帶動REITs行情表現機會。而復華富時不動產為抵押權型REITs，成分股企業營運模式近似銀行，主要營收來源為賺取利差，預期美國進入降息循環，將使資金面轉向寬鬆、市場流動性持續改善，加以避險需求下降，進一步讓利率波動度有機會穩定下滑，有利抵押權型REITs從事利差交易並帶動營運表現，建議可逢低分批布局。