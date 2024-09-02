投資等級債 抗震優選

經濟成長疲軟、股市倉位擁擠與評價過高，以及美國大選所帶來不確定性等，恐使風險性資產後市波動變高。法人表示，投資等級債在風險性資產波動時，表現相對平穩，加上聯準會9月降息機率大增，建議現在可加碼布局投等債基金。

雖然美國的經濟不致於陷入衰退，但雜音已開始出現。薩姆規則指出，當三個月失業率平均較過去12個月的最低點高出0.5個百分點，未來美國經濟將步入衰退。

目前券商預估衰退的機率仍低，主要考量美國失業率升高，可能是因為颶風或移民增加所帶來的數據扭曲。

債券市場展望與建議

今年以來股市經歷兩次回檔，雖然近期市場擁擠程度有所降低，但股票倉位仍處於偏高水準，加上S&P500指數本益比目前約為20倍左右水準，遠偏離長期平均一個標準差。

由於目前本益比與長期平均的乖離仍大，股市波動度也會較大。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，雖然股市長期向上的動能仍存，但預期短線波動將會更加頻繁發生，而且無法預期VIX指數能購一直維持平穩直到年底。

今年來股市面臨的兩次回檔修正，投資等級債的表現皆相對平穩，在風險性資產面臨修正時，投資等級債能提供投資組合較穩定的功用。

根據利率期貨的顯示，9月降息1碼可能性持穩，全年也可望有4碼的降息機會，降息將會有助於債市表現。

PGIM美國公司債基金產品經理林芷麒指出，根據統計，美國投資級債信評上調與下調的比率，在今年上半年達創紀錄的5.2倍，第2季有規模1,940億美元的美國投資級債被調升信評。

其中1,840億美元在美國投資級債內被調升，100億美元是明日之星，美國投資級債內部雖然有140億美元債券被下調評級，但是並沒有出現墜落天使，反映美國投資級債信評表現相對正向。

隨降息時點靠近，市場鎖利需求上升，林芷麒認為，考量BBB和A等級債券利差趨緊的情況，布局將傾向於提升較高信評部位、降低整體存續期間、提高整體流動性，伺機尋找具相對投資價值的機會。