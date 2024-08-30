新手理財 先練基金基本功

「你不理財，財不理你」已是老生常談，但又該怎麼展開投資第一步呢？財管專家表示，市面上投資標的百百種，投資人光是如何挑選便眼花撩亂，更遑論後續的盯盤、部位調整等，故共同基金便是好上手的投資工具。

交由專業投資團隊選擇標的與操作，投資人無需時刻盯盤，且投資門檻友善，部分機構的每月定期定額申購基金最低金額甚至不用上千元，對於想藉由投資來累積資產或打造被動收入的投資人來說，基金無疑是值得考慮的投資工具。

常見基金投資策略簡介

群益投信表示，對甫接觸基金投資的投資人而言，首要條件便是先建立正確的理財觀念，才有助提升投資成效，且市場動盪下需維持耐心，拉長理財時間才能享有複利效應。專家強調，以長期投資為目標，並隨著年齡或理財需求調整資產配置，以及慎選標的，多元配置各項資產、分散投資風險。再者，投資人應先了解基金投資區域的差異、配息或不配息、風險屬性、主要投資產業、相關費用率等，將更有助挑選適合自己的基金。

群益投信指出，基金產品挑選上，以年輕人來說，因風險承受度較高，首支基金可考慮股票型基金，包括成長性較佳、投資題材多元的台股基金、美股基金等皆值得留意。藉以尋求資產累積機會，加上投資時間拉長，複利效果可望更加有感，若投資人風格較偏穩健，也希望透過投資打造現金流，可考慮固定收益型產品，例如金融債基金、非投資等級債基金、特別股基金等。

至於在基金投資策略上，群益投信說明，較常見的方式有定期定額與單筆申購，前者可作為投資新手的起手式，在每月固定時間扣款投入固定金額到市場，優點為無須擔憂進場點，養成紀律投資好習慣，長期也有助提高投資勝率；而當有一定投資經驗、對市場有想法的投資人，可考慮搭配單筆申購，以追求報酬極大化。此外，再更進階的投資策略還有母子基金，即資金一次進場申購屬性穩健的母基金，再由母基金定期定額投資偏成長型風格的子基金，子基金到達停利點會再回到母基金，形成錢滾錢的正循環。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，基金的投資門檻低，時間累積就能聚沙成塔，將小錢逐漸累積成大錢，達到強迫儲蓄的效果；再者，基金投資標的選擇多元，包括股票型、債券型、股債平衡型、多重資產型等，投資小白可依自身的投資屬性做選擇，配合定期定額投資方式，分攤投資成本與分散進場時點的風險。

葉家榮分析，基金還分為主動型基金與ETF（指數型基金），兩者各有不同的投資優勢，主動型基金由基金經理團隊選股，ETF則依照指數成分股挑選，因此主動型基金更有機會依靈活投資策略選擇標的，獲取超額報酬的契機，而ETF透過證券商下單，申購更為便利。

葉家榮強調，定期定額投資講求的是長線理財，由於將資金分攤至不同時間點進場，雖較難在短時間內獲高報酬，但定期定額最大優勢在於不用擇時進場，根據統計，若自2004年至2024年間，在台股每月最佳與最差時間進場，20年後投資的平均年化報酬率落在11.1%至11.7%之間，若看最佳與最差總報酬，則分別為296%與269%，報酬差異並不大，反映出長期不間斷投資，才是定期定額理財的真諦。

基金選擇上，投資小白可以挑選全球型股票基金，一次掌握全球成熟與新興市場的成長動能，若想要挑選單一市場，則建議能受惠於AI浪潮趨勢的美股基金或台股基金，且這類股票型基金波動度較高，更適合定期定額分批進場的投資方式。

投資小白若想趁市場低檔時進場，則建議透過單筆投資方式，強化整體投資效率，在市場多頭時，可設定獲利20%至30%的停利點，達到目標後再將獲利落袋為安，亦可把獲利再度投入定期定額，累積單位數，長期下來能看到豐碩的成果。