基金特蒐／印度股市 長線有甜頭

群益印度中小基金過去一年來繳出55%報酬率績效，不得不讓投資人眼光再度轉回到印度股市的榮景。印度中小基金經理人林光佑認為，如果把投資印度當作早年國人瘋搶陸股基金，就知道還有一大段股市榮景可期，多年來關注印度股市心得，仍覺得定時定額買進印度基金是最好操作方式。

國人投資印度相對於日本等亞洲地區的基金規模相對少很多，主要有幾項盲點：首先是對印度不夠了解，台灣的人均GDP約3萬美元，印度則為3,000美元，多數人對印度印象是落後地區，從已開發國家角度看待印度的落後，忽視了其成長空間；其次，印度股市近年漲勢凌厲，好像漲很多了，買不下手，尤其外資也沒一直買超印度股市，似乎缺乏推升動能。

群益印度中小基金經理人-林光佑。 群益印度中小基金／提供

印度股市的評價面給予投資人過高的印象，本益比20多倍，主要是因其結構性因素造成，不容易消除，因為印度總理莫迪過去以來的施政帶給印度發展貢獻高評價，施政績效好，內資資源不斷擴大，國際貨幣基金組織（IMF）曾預測，印度明（2025）年可望超越日本，成為全球第四大經濟體。印度經濟即使短期遇到修正，中長期遠景則勇冠全球。

印度股市結構性的另一項變化是隨著人均GDP成長，內資的資金已遠超過外資的影響性，目前印度全國定期定額金額每個月可達新台幣900億元，一年可超過新台幣1兆元，仍不斷增加中，湧入的資金會提高評價面。因此暫時不需要擔心印度股市評價面過高，如果像大陸股市評價面下調，股市也持續走低，投資人更不敢進場做多。

林光佑小檔案、操作心法、投資小叮嚀

群益印度中小基金選好投資標的就採中長期持有，除非遇到較大贖回或遇到個別公司突發性的大利空，才會調整持股，長期以來的周轉率也低，但報酬率高。

觀察印度股市過去以來，甚至到可見的未來都呈現成長榮景，主要跟政府施政有密切關聯，因此在選股方面就挑選政策受惠概念股，例如，打著印度製造要替代進口的產業；因美中貿易戰而造成供應鏈分散到印度的產業；政府積極投入包括鐵路的基礎建設；因應產業蓬勃發展而大規模興建電廠的產業；強化國防自製的軍工產業。這些產業都有較中長期的獲利成長性，所以，值得投資買進並持有較長時間。

反觀進入印度的多數外資機構通常以股市成分股權重布局，所以偏重金融股，金融股的獲利穩定且具成長性，但相對政策受惠概念股的成長爆發性就不夠，這也是群益印度中小基金績效通常優於同業的主要原因之一。

主要新興市場指數表現、印度股票型基金績效、基金前五大持股

此外，操作思維也複製成熟市場發展經驗，挑選出受惠消費升級的產業，例如，黃金、珠寶等高消費行業；房地產；汽機車及消費性電子等產業，因為人民有錢後的消費升級。

短期因素則考量傳統消費旺季可期待，因為每年9月至隔年2月，農忙後有收入，天氣舒服適合旅遊觀光及宗教節慶多；也是結婚旺季，所以消費強勁。