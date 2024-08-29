債券複合配置 有利可圖

全球央行年會落幕，市場普遍認為已釋出準備降息的強烈鴿派訊號。投信法人指出，在下半年美債殖利率向下趨勢確立之際，將有利債券型基金後市表現，投資人不妨同時配置投資級公司債與非投資等級債，或透過複合債基金經理人代為配置布局。

8月以來債市漲跌互見，統計至28日，美國與環球的非投資等級債與平衡型基金表現相對落後，主要受美國經濟衰退疑慮影響，但歐洲非投資等級債基金上漲1%，表現居前，因受惠於歐洲央行降息預期題材，而雖市場也預期聯準會即將降息帶動美國公債殖利率下滑，但美國政府債基金仍下跌0.9%，主因新台幣強勢升值2.5%影響。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯表示，聯準會主席鮑爾的談話明顯壓抑美國債殖利率走勢，且美元近期趨勢的轉弱也呼應即將迎來聯準會貨幣政策的轉向，拉高市場降息預期，有利債市多頭。若再觀察資金流向也可發現，上周全球債券基金持續呈現淨流入，獲投資人大買112.9億美元，為近三周以來最大流入規模，並已連續長達35周淨流入。其中美國債券基金連12周買超，淨流入達44.3億美元。儘管未來的降息步調仍將取決於數據，但朝向寬鬆政策的跡象已相當明確，市場流動性更受惠於全球其他央行的激進措施驅動。

滙豐投信建議可同時配置在投資級債、非投資級債的多元配置複合債券，除有助於掌握市場潛在的上漲動能外，還能對抗市場波動風險。主要考量是統計自2000年以來的聯準會三次降息周期，聯準會開始降息前一個月至降息後兩年的各期間表現，降息前一個月平均上漲1.6%，降息後三個月至兩年，指數平均分別上漲1.2%、3.6%、4.1%、14.6%，顯示在過往開始展開降息循環前，美國10年期公債殖利率就會提前反應開始出現趨勢性的反轉，將有利於債券資產表現。