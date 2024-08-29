四產業基金 績效放閃

經濟衰退疑慮與降息消息交錯，統計8月來國內核備境外基金平均下跌0.7%，呈現股債雙跌，但仍有不動產、黃金、醫療、公用事業等四大類產業型基金逆勢上揚，且以不動產漲幅最大。法人認為，不動產對利率敏感度高，又受惠人工智慧（AI）需求，後續仍有上揚空間。

統計至28日，8月以來股票型、債券型境外基金平均各跌0.8%、0.6%。與景氣循環連動性高的能源、天然資源、美國中小型股等類型基金表現落後，分別下跌4.19%、2.95%、4.3%，美股、科技股也各下跌1.42%、1.45%。

國內核備主要產業型基金績效

不過，經濟擔憂也強化聯準會降息預期，主席鮑爾更幾乎在全球央行年會明示9月將降息，激勵全球不動產、黃金等利率敏感領域上漲2.4%、1.5%，而醫療、公用事業分別漲1%、0.5%，是8月「唯四」上漲的產業型基金。對於不動產股票上揚，PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚分析，自1999年以來共有三次聯準會結束升息循環紀錄，每暫停升息後REITs平均能繳出19%漲幅，然本次漲幅僅為個位數，預期降息後將有補漲空間，尤其AI趨勢之下資料中心需求大增，相關REITs將持續受惠。

區域股市中，台股漲幅3.24%居冠；但境外基金僅拉丁美洲、歐洲股票上漲，各1.5%、0.5%。

富蘭克林證券投顧表示，目前正處聯準會將轉為降息的關鍵時刻，短線有望呈現股債齊揚格局，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。此外，美國降息將使美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯‧加利波（Chris Galipeau）表示，統計1972年來12個降息周期，當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的三個月、六個月、12個月裡，史坦普500指數平均分別上漲6.7%、9.7%、16.6%，但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後三個月內股市平均會下跌4.9%，但六個月、12個月後將轉為上漲。而考量目前經濟情勢，2024年的降息應歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。