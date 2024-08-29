Fed降息期間進場 有賺頭

市場預期聯準會可望在9月啟動降息，聯準會調降利率有望提升股市評價空間。投信法人指出，根據歷史經驗，在聯準會首次降息當月月初進場，挑選優質的台股基金定期定額五年，有機會獲得比大盤更優渥的報酬。

據晨星統計，目前市面上有88檔台股基金，已歷經三次聯準會降息循環。如果投資人在首次降息當月的月初開始定期定額五年，並將三次降息循環的績效平均計算，包括統一奔騰、統一大滿貫、富邦高成長、日盛精選五虎、野村成長基金，報酬率都超過六成，是加權指數報酬率的兩倍以上。

進一步分析各個降息循環，台股在2019年的降息循環表現最佳，7月首次降息進場定期定額五年，加權指數報酬率達到57.71%，前五強基金中有兩檔績效破百。

統一投信表示，美國經濟雖開始降溫，但仍為正成長，聯準會也強調有足夠工具及彈性應對經濟及勞動市場的放緩，因此9月的降息為預防性政策，與過去經濟大幅衰退導致的降息情境不同。在降息循環啟動及AI趨勢推動下，企業獲利持續上修的可能性高，先前的修正也讓台股評價趨於合理，使大盤中長線有望再創高。但需留意美國總統候選人的加稅政見，可能增添市場波動。

野村投信分析，市場普遍認為美國今明兩年的經濟仍可維持正成長，同時市場預期還在持續上修。

代表美國經濟仍具有韌性，還不至於陷入衰退，短線上股市或許會因為接近聯準會降息時間點而震盪加大。