多重資產型基金 逢低加碼

經歷近期市場的大幅修正，投資人對下半年的AI投資，仍抱持高度樂觀正向的看法。調查顯示，超過97%的投資人認同AI將大幅改變工作與生活，且92%認為AI科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢，投信法人建議以全球科技多重資產基金布局。

野村投信與將來銀行最新完成近六千人的網路調查，除了對AI及科技股的認同度高之外，在投資方式上，超過47.1%打算採用定時定額長期布局，近四成的受訪者更打算抓緊時機逢低加碼投資。

調查期間正值全球主要股市及科技類股震盪整理之際，台股經歷7月11日歷史高點後的大幅修正，但並未減損受訪者對AI投資的看好度。在市場修正前，受訪者有90.7%認同AI投資的趨勢，而在市場修正之後，仍有92.2%的看好。

不同的是，在持續看好之餘，投資方式的確變得更務實穩健，在市場修正前有近四成的受訪者打算在下半年進行單筆加碼（大幅加碼10.1%，小幅加碼29.9%），在市場下跌後，仍計劃進行大幅加碼及小幅加碼的比例，則分別為9.3%及26.1%。

受訪者選擇以定時定額方式進行投資的比率自原先的39.1%提高到47.1%，顯示出投資人在認知市場潛在的波動後，更肯定以定時定額方式持續參與AI科技的投資。

野村投信指出，參與AI的長期投資趨勢，又擔心短線波動風險的投資人，除了藉由定期定額、回檔時加碼進場等方式，也可以選擇全球科技多重資產基金，透過基金經理人的主動選股，嚴選AI含金量高的投資標的，就是非常適合的標的。

此外，除了台灣供應鏈擅長的科技製造外，也應囊括美日韓的尖端研發及關鍵半導體材料等隱形冠軍，完整涵蓋AI產業供應鍊。最後，因應即將發生的降息環境，最好加入搭配固定及浮動利率的投資級債券，有攻能守。