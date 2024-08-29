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歐洲中小股 潛力足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

德意志資產管理（DWS）全球投資長Bjoern Jesch昨（29）日表示，持續看好人工智慧（AI）長線趨勢，美股之前表現較歐股出色，但未來歐洲市場具潛在的投資機會，尤其歐洲中小型股有很好的投資潛力。Bjoern Jesch指出，德國製造業占GDP的比重接近20%，而整個歐元區的比重也達到15%。相比之下，美國市場以科技股為主導，製造業占GDP比例較低，因此美股相對歐股表現更為出色。不過，隨著能源價格的回穩和赤字的控制，歐洲的經濟狀況正在穩步改善。

根據數據顯示，歐股估值也相對較低，歐股指數相對於美國S&P 500的折價幅度達約40%，因此歐洲市場潛力可能被低估，特別是在中小型股方面潛力十足。

他分析，歐洲中小型股儘管在市場下跌時跌幅略高於大型股，但在市場上漲時，中小型股的表現通常更為強勁，而這些中小型企業往往更具創新力，能夠快速適應市場變化，有望在未來市場復甦中有更佳的表現。

舉例而言，在歐洲藥物行業中，AI技術的應用隱含巨大潛力，尤其製藥公司利用AI來分析和處理過去的龐大數據，使藥物的研發過程更加精準和高效。此外，也能針對特定疾病，尤其是癌症等，開發出客製化治療方案，從而改善患者的治療效果。

此外，AI技術的發展成市場關注焦點。DWS亞太區投資長吳雙榮指出，資料中心（Data Center）是AI運作的核心，而資料中心的建設與能源的供應息息相關，特別是在處理大量數據時，對能源的需求極高，預計2050年天然氣仍將是主要的能源來源之一。同時，資料中心的擴展對於銅和鋁等材料需求增長，預估2035年對銅的需求量將是2022年的兩倍。

Bjoern Jesch補充，雖然目前與AI相關的科技股估值較高，但企業的盈利能力可觀，與2000年網路泡沫時期不同，當時許多科技企業僅有投資但無法實現獲利。他預估，AI的發展可能會「短期內被高估，長期內被低估」，因此未來幾年內，AI技術可能會帶來更大的經濟效益。

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