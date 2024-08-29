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高含「輝」商品 分批布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
法人認為，AI就是未來大趨勢，輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，建議逢低分批進場高含「輝」ETF。 （路透）
法人認為，AI就是未來大趨勢，輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，建議逢低分批進場高含「輝」ETF。 （路透）

輝達營收數字超出預期，然機構法人期待過高，以至於財報後並沒有為市場帶來輝達行情。法人認為，AI就是未來大趨勢，輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，建議逢低分批進場或是透過定期定額布局高含「輝」ETF。

盤面ETF中持股輝達比例較高ETF有五檔，包含富邦未來車、國泰智能電動車、國泰費城半導體、富邦元宇宙、復華S&P 500成長，輝達比重都在一成之上，又以富邦未來車的24.4%最高、國泰智能電動車也有21.1%。

統一FANG+經理人林良一表示，輝達最新公布的財報及展望雖然皆優於市場預期，但尚無法滿足市場的高標準檢視，拖累盤後股價大跌。輝達晶片雖延遲出貨，但需求仍保持強勁，而輝達CUDA所建構的軟體生態系目前在市場上無明顯可見的競爭對手，這為輝達提供不可取代性，即便新產品的進程遞延也不會改變這個狀況。由於市場仍對輝達的高評價看法分歧，股價短線呈現震盪，但長線仍回歸企業基本面及市場題材主軸發展。

富邦未來車經理人王素珍表示，輝達營收創造單季最高紀錄，高於公司的整個指引區間，但因第4季有新產品推出，公司出貨將由H200轉換為B200，可能會影響毛利率，第3至4季毛利率預計下滑至71~72%，全年毛利率約75%，導致股價盤後下跌。指引依舊維持高標，且預期2026年會是很棒的一年，由於Blackwell放量，AI伺服器會顯著成長，整體相當樂觀，中長期應偏多看待。

林良一表示，尖牙指數成分股第2季財報皆已公布，整體來說，科技巨頭營運仍穩健成長，並持續加大投入AI領域。AI成長趨勢不變，加上聯準會即將啟動降息循環，利於股市評價提升，使科技巨頭有望受惠，中長線表現仍可期。近期類股輪動，科技股區間震盪，建議投資人可以分批進場或定期定額方式布局，分散單一時點的不確定性。

由於輝達需求依舊強勁，AI類股如台積電、京元電、廣達等預計季增長將持續強勁成長。富邦未來車因持有輝達、台積電近四成，在中長線仍以AI為主要熱潮下，王素珍建議短期拉回可逢低買進。

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