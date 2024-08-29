台股科技基金 題材燒

台股短線反彈至季線後，呈現區間整理、類股輪動格局，由於下半年進入電子股旺季，加上蘋果將亮相新AI手機，投信法人表示，持續看好AI晶片新架構受惠供應鏈，可望帶動台股科技型基金表現，投資人可分批或定期定額布局。

理柏資訊統計，近一個月大盤加權股價含息報酬約0.6%，主動式操作的台股基金表現普遍優於大盤，27檔科技股票型基金同期間平均報酬為4.2%，居各類型前茅，其中績效居前的基金標的漲幅則有5~7%。

復華數位經濟基金經理人趙建彰表示，台股短線反彈至季線後，呈現區間整理，但有鑑於全球半導體庫存調整結束、電子傳統旺季來臨，加以美國將降息使經濟軟著陸，預期下半年行情仍有機會震盪走高，建議可逢低分批或透過定時定額等投資方法掌握後市投資機會。

趙建彰指出，在AI趨勢下，半導體產業2024年復甦、2025年以後成長的基調不變，加上美國四大雲端業者持續增加資本支出，增加AI相關軟硬體投資，帶動台灣電子產業進入營運成長期，持續看好AI晶片新架構受惠供應鏈。

此外，隨手機庫存調整告一段落，加上具備AI功能的新手機陸續問世，也將挹注消費性電子族群營收獲利表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然近期台股震盪加大，展望後市，市場預期美國聯準會將於9月展開降息，可望挹注市場資金活水，另外在經濟成長平穩趨勢不變之下，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，相關供應鏈業績可望向上成長，台股中長線行情持續審慎樂觀。

沈建宏分析，就科技產業展望，持續看好AI題材性與成長性，隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，北美四大CSP（雲端服務供應商）業者加大AI相關領域投資力道，2024年AI資本支出持續大增。

另外，電子紙從消費性需求轉入商業性需求，帶動整個產業將進入另一個高速成長期，彩色電子書有機會帶動換機潮；CCL（銅箔基板）受惠伺服器及交換器規格升級，成長動能看好。