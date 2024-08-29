半導體基金 長線向上

美超微將延後提交財報，加上輝達甫公布的財報獲利優於預期，但第3季指引未達最高預期，美科技股走跌。法人表示，因市場對AI有高度期待，加上評價面也偏高，股市沒有容錯率，稍有不符合市場期待訊號出現，容易對股價造成負面影響，靜待消化波動後，預估半導體族群仍會伴隨基本面走揚。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，半導體仍處於擴張周期；AI相關的投資需求仍持續成長，因此只要向上趨勢不變，仍看好半導體族群的表現，因此在操作上，在先前全球股市回檔時，微調基金持股，更集中在基本面或產業地位強勁的公司。

林元平表示，美超微電腦的訂單勢頭可藉由供應鏈狀況獲得驗證，雖然該公司的管理層相當重視技術與營收成長，但公司治理與投資人的溝通都有進一步提升的空間；目前市場已大幅調降其評價，將觀察公司進一步發展與釐清，以進行後續持股調整。

至於輝達，不確定市場是否會轉向期待Blackwell明年營收貢獻，以帶來另一波成長性，進而使股價短期動能轉強，但中長線仍持續看好輝達在AI生態系的地位與競爭力。

國泰美國ESG基金經理人林楷潔表示，AI長線趨勢不變，輝達晶片具有獨家技術供不應求，後續表現仍是正向看待。隨著9月降息後，家計及企業投資需求有望回溫，且失業率上升趨勢預計持續緩解，因此八月美銀經理人報告顯示未來一年經濟將步入軟著陸的比例增加至76%，相較上月增加8%，軟著陸成為全球共識。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，目前AI的成效多顯現在提升營運效率，而在企業AI應用滲透率日漸增加下，持續投入將有助於強化企業競爭力，並帶來更多潛在獲利的機會。整體來看，隨著AI在日常生活中滲透程度逐步提升，也在不同產業間發揮更好的效率提升效果與體驗下，AI供應鏈中長期投資前景仍值期待。