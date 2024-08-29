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日股迎轉機 買點浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日本經濟數據偏正向
日本經濟數據偏正向

日本央行總裁植田和男示意，若日本未來通膨情勢和經濟表現符合預期，將再度升息，美聯準會與日銀貨幣政策同時走到重大轉折點，市場觀望情緒濃，然而危機就是轉機，中長線來看「高檔能賺快錢，但低檔才是入場的好時機」，法人指出，在基本面、資金面良好的狀況下，日股後市仍樂觀看待，收復失土可期，此時正是逢低承接或加碼的良機。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊表示，在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，第2季名目GDP經年化後達607.9兆日圓，首次突破600兆日圓，加上大型企業連續兩年大幅調漲薪資及政府實施退稅之後，所得與支出開始形成良性循環，個人消費長期復甦終見啟動之姿。日股目前本益比（P/E ratio）已跌至13.4倍，來到平均區間下緣，具吸引力，隨著市場恢復理性買盤回流，日股快速收復失地。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，與同為已開發市場的美股與歐股相比，日本東證500大企業的股價淨值比仍低於1的比例，目前還高達三成以上，而美國標普500大企業同樣的比例僅占8%，顯示多數日本企業仍待完善公司治理與提升股價淨值比（P/B ratio）、股東權益報酬率（ROE）相較美歐市場仍屬偏低，隨著企業持續進行的結構性改革，未來將有望趕上美歐成熟國家的水準，預計持續成為未來日股續漲的動能。

近期日本整體經濟數據正向，消費支出成長、短期大型企業信心指數提升，核心機械訂單也見成長，加上缺工潮，日本企業今年以來薪資調升幅度達3%至5%水準。

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