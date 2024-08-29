印度市場 五利多加持

印度股市8月逆勢續創新高，首域盈信資產管理長期看好印度市場，點出大量優質上市企業、歷史悠久的股市、規模有高度向上發展空間的大型企業、優質企業擁有人和管理團隊及公司治理標準提高共五大因素，預期未來數十年印度的經濟表現會繼續亮麗，建議投資人持續布局績優的印度基金。

首域盈信資產管理具備30年投資印度股市經驗，首域盈信印度次大陸基金的聯席基金經理人Sreevardhan Agarwal昨（29）日來台時指出，印度企業為股東創造了大量財富，但投資者似乎未有察覺這點。有別於其他由商品主導的新興市場，優質印度企業分布於多個不同行業，相信印度企業將享有龐大的當地市場機遇，未來數十年的前景會繼續亮麗。

統計過去五年（截至6月）MSCI印度指數年化報酬率為14%，表現優於MSCI世界指數12%、S&P 500指數15%，隨著近年來印度股市走高且不斷創下歷史紀錄，Sreevardhan Agarwal指出，確實看到IPO、國防、鐵路、電力等部分產業出現投資過熱的情況，但以首域盈信印度次大陸基金估值來看，目前本益比約29倍，過去十年平均在28倍，目前並沒有估值過高的疑慮。

針對印度市場的五大利多，第一大基本因素是有大量優質上市企業，印度5,000多家上市公司中，符合首域盈信資產管理品質標準（以企業擁有權、管理層、公司定位及業務實力等各方面進行衡量）的企業約有200家，連年上升中。

第二，印度孟買證券交易所於1875年成立，歷史悠久，並有大量家族企業上市，其管理者的目光通常也更遠大，不會短視近利。第三，市值仍有高度向上發展空間的大型企業，印度很大機會於2030年或之前成為全球第三大經濟體。

第四，印度利率普遍較高，一直存在資本匱乏的情況，如今企業擁有人和管理層重視資本回報率。第五，印度在新興市場中是少數公司治理表現優秀且少數股東保障持續改善的市場。