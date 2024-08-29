基本面護體 日股基金利多匯聚成長動能足

美國聯準會主席鮑爾8月23日表示降息時機已到，日本央行總裁植田和男示意，若日本未來通膨情勢和經濟表現符合預期，將再度升息，美聯準會與日銀貨幣政策同時走到重大轉折點，市場觀望情緒濃。然而危機就是轉機，中長線來看「高檔能賺快錢，但低檔才是入場的好時機」，即便日股還會震盪一陣子，不過這對長期存股族而言反倒是好消息，法人指出，在基本面、資金面良好的狀況下，日股後市仍樂觀看待，收復失土可期，此時正是逢低承接或加碼的良機。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊分析表示，日銀總裁植田和男8月2日3於國會聽證會態度堅定地捍衛7月升息決策，並認為未來只要日本經濟成長和通膨情勢符合日銀預期，仍將在升息的道路上前行；但同時也表示下一步升息行動並非迫在眉睫，金融市場依然不穩定，將繼續密切監控市場情勢。植田認為近來動盪的觸發點是市場對美國經濟前景產生疑慮，而這些憂慮目前已降低。植田發言後，市場普遍認為今年底前日銀再次升息的可能性不高，日圓急升暫告一段落，目前徘徊於140-145區間。日股也自8月5-6日大幅波動後，重新回歸反映基本面利多。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊進一步指出，在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，第2季名目GDP經年化後達607.9兆日圓，首次突破600兆日圓，加上大型企業連續兩年大幅調漲薪資及政府實施退稅之後，所得與支出開始形成良性循環，個人消費長期復甦終見啟動之姿。日股目前本益比(P/E ratio)已跌至13.4倍，來到平均區間下緣，極具吸引力，隨著市場恢復理性買盤回流，日股已快速收復失地。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，與同為已開發市場的美股與歐股相比，日本東證500大企業的股價淨值比仍低於1的比例，目前還高達三成以上，而美國標普500大企業同樣的比例僅占8%，顯示多數日本企業仍待完善公司治理與提升股價淨值比(P/B ratio)、股東權益報酬率(ROE)相較美歐市場仍屬偏低，隨著企業持續進行的結構性改革，未來將有望趕上美歐成熟國家的水準，預計持續成為未來日股續漲的動能。同時相較於美股，日股目前的本益比仍偏低，評價面具備優勢，在日股長線題材簇擁及外資資金挹注下，也吸引外資續抱日股，日股資金動能無虞。

高盛報告指出，這次日股自高點至8月2日跌幅為13%，觀察過去日股走勢，2013-2014年安倍上台，外資介入日股量增加，之後有三次短期跌超過10%，平均在落底後兩周收復大部分跌幅，後續則需四個月可望創新高，日股重挫都是日圓大升，帶動出口類股領跌，然而日本價值股一直跑贏大盤，漲勢可望持續，依舊值得加碼投資進場。

展望第4季，張繼文分析表示，即便日本將迎新政局，日本經濟基本面佳，企業體質優異，在AI相關應用蓬勃發展、金融政策改革發酵，以及日本央行表態貨幣政策更趨謹慎下，日本股市上漲前景依舊可期，尤其日股短短幾日即已回補8月初的大跌缺口，近日更站穩所有均線之上，顯示短線利空已被消化完畢，投資人可趁此良機進場，跟上日本投資列車。

張繼文認為，隨著日本2024年春鬥薪資調高至5.28%，PBR改革助燃日企轉骨、日本企業將持續完善公司治理，幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，企業獲利提升、加上岸田文雄先前加碼宣布從2024年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA帳戶的免稅額度大幅提高，日股利多題材不停歇，日股榮景續航力十足。從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股行情有望延續攀向新高峰想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊精準掌握投資趨勢，挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。