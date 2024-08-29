Fed 首次降息前進場 這檔基金定期定額五年賺近150%

全球翹首以待的聯準會降息要來了，目前市場預期聯準會將在9月啟動降息。近期市場波動大，接下來的降息循環該如何投資？根據歷史經驗，在聯準會首次降息當月月初進場，挑選優質的台股基金定期定額5年，有機會獲得比大盤更優渥的報酬。法人表示，聯準會調降利率，有望提升股市評價空間，使台股中長線表現有看頭。

據晨星統計，目前市面上有88檔台股基金，已歷經三次聯準會降息循環。如果投資人在首次降息當月月初開始定期定額5年，並將三次降息循環的績效平均計算，前五強的台股基金分別為統一奔騰、統一大滿貫、富邦高成長、日盛精選五虎、野村成長基金，報酬率皆超過6成，是加權指數報酬率的兩倍以上。

績效最強的統一奔騰基金，定期定額5年的報酬率平均甚至高達79.19%，統一大滿貫基金以67.4%居次。這兩檔基金也是績效前五強中，目前唯二規模超過百億的基金。進一步分析各個降息循環，台股在2019年的降息循環表現最佳，7月首次降息進場定期定額5年，加權指數報酬率達57.71%，前五強基金中有兩檔績效破百，分別為統一奔騰148.26%及野村成長76.34%。

法人表示，美國經濟雖開始降溫，但仍為正成長，聯準會也強調有足夠工具及彈性應對經濟及勞動市場的放緩，因此9 月的降息為預防性政策，與過去經濟大幅衰退導致的降息情境不同。在降息循環啟動及AI趨勢推動下，企業獲利持續上修的可能性高，先前的修正也讓台股評價趨於合理，使大盤中長線有望再創高。惟需留意美國總統候選人的加稅政見，可能增添市場波動。