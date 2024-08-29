聯準會「鴿」聲嘹亮 債券基金具潛「利」

美國聯邦傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的全球央行年會剛落幕，聯準會主席鮑爾表明「Time has come」，意即貨幣政策即將轉向，並強調「方向大致底定，接下來將從經濟數據、前景變化和風險全盤考量，決定降息的時機與步調」，被市場視為準備降息的強烈鴿派訊號。滙豐投信指出，在下半年美債殖利率向下趨勢確立之際，將有利債券型基金產品後市發展。

滙豐環球高入息債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理顏誌緯說明，鮑爾的談話中釋出兩項關鍵訊號，首先是確立通膨情況有望得到控制，除了鮑爾表示相信通膨有望達到聯準會2%的政策目標外，從最新數據顯示通膨率對比過去兩年的峰值，出現明顯回落趨勢。

其次則是對於勞動就業市場的擔憂，主因於美國7月新增非農就業人數修正後僅17.9萬人，創下3年半新低，推升失業率進一步上升至4.3%，顯露出勞動力市場的疲軟態勢。一旦未來出現明顯惡化，聯準會將積極採取行動以避免經濟放緩，促使著未來貨幣政策轉向更具備合理性。

顏誌緯指出，由於鮑爾談話後明顯壓抑了美國債殖利率走勢，且美元近期趨勢的轉弱亦呼應即將迎來聯準會貨幣政策的轉向，皆使得降息預期有利債市多頭的成形。若再觀察資金流向也可發現，上周全球債券基金持續呈現淨流入，獲投資人大買112.9億美元，為近3周以來最大流入規模，並已連續長達35周淨流入。其中，美國債券基金連12周買超，淨流入達44.3億美元。儘管未來的降息步調仍將取決於數據，但朝向寬鬆政策的跡象已相當明確，市場流動性更受惠於全球其他央行的激進措施所驅動。

滙豐投信強調，若根據彭博巴克萊全球綜合債券指數資料數據顯示，統計自2000年以來的聯準會3次降息週期，聯準會開始降息前一個月至降息後2年的各期間表現，降息前一個月平均上漲1.6%，降息後3個月至2年，指數平均分別上漲1.2%、3.6%、4.1%、14.6%的優異表現，顯示在過往開始展開降息循環之前，美國10年期公債殖利率就會提前反應開始出現趨勢性的反轉，將有利於債券資產表現。因此建議可同時配置在投資級債、非投資級債的多元配置複合債券，除有助於掌握市場潛在的上漲動能外，還能對抗市場波動風險。