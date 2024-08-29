滙豐投信：聯準會鴿聲嘹亮 債現利基潛利

一年一度在美國堪薩斯聯邦傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的全球央行年會落幕，聯準會主席鮑爾表明「Time has come」，意即貨幣政策即將轉向，並強調「方向大致底定，接下來將從經濟數據、前景變化和風險全盤考量，決定降息的時機與步調」，被市場視為準備降息的強烈鴿派訊號。滙豐投信指出，在下半年美債殖利率向下趨勢確立之際，將有利債券型基金產品後市發展。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯說明，可發現從鮑爾的談話中，釋出兩項關鍵訊號；首先即是確立通膨情況有望得到控制，除了鮑爾表示相信通膨有望達到聯準會2%的政策目標外，從最新數據顯示通膨率對比過去兩年的峰值，亦出現明顯回落趨勢；其二則是對於勞動就業市場的擔憂，主因於美國7月新增非農就業人數修正後僅17.9萬人，創下三年半新低，推升失業率進一步上升至4.3%，顯露出勞動力市場的疲軟態勢。一旦未來出現明顯惡化，聯準會將積極採取行動以避免經濟放緩，促使著未來貨幣政策轉向更具備合理性。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯指出，由於鮑爾談話後明顯壓抑美國債殖利率走勢，且美元近期趨勢的轉弱亦呼應即將迎來聯準會貨幣政策的轉向，皆使得降息預期有利債市多頭的成形。若再觀察資金流向亦可發現，上周全球債券基金持續呈現淨流入，獲投資人大買112.9億美元，為近三周以來最大流入規模，並已連續長達35周淨流入。其中，美國債券基金連12周買超，淨流入達44.3億美元。因此，儘管未來的降息步調仍將取決於數據，但朝向寬鬆政策的跡象已相當明確，市場流動性更受惠於全球其他央行的激進措施所驅動。

滙豐投信表示，若根據彭博巴克萊全球綜合債券指數資料數據顯示，統計自2000年以來的聯準會三次降息週期，聯準會開始降息前一個月至降息後兩年的各期間表現，降息前一個月平均上漲1.6%，降息後三個月至兩年，指數平均分別上漲1.2%、3.6%、4.1%、14.6%的優異表現，顯示在過往開始展開降息循環之前，美國10年期公債殖利率就會提前反應開始出現趨勢性的反轉，將有利於債券資產表現。因此可同時配置在投資級債、非投資級債的多元配置複合債券，除有助於掌握市場潛在的上漲動能外，還能對抗市場波動風險。

以滙豐環球高入息債券基金為例，其投資組合囊括歐、美與新興市場各大經濟體、各種信用評級的債券，既可參與新興市場與美國債券的配息機會，加上因為分散投資區域與幣別，更能規避單一區域經濟風險，建議投資人或可提前布局卡位，參與未來債市邁向多頭的趨勢行情。