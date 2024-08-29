快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

預期 Fed 9月降息一碼 加碼債券正逢時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村基金(愛爾蘭系列)的債券基金績效。(資料來源：Lipper)
野村基金(愛爾蘭系列)的債券基金績效。(資料來源：Lipper)

美國經濟趨緩、通膨也持續降溫，美國聯準會9月降息已是市場共識，從近期公債殖利率走勢來看，美國公債已經反映2024年底前聯準會不只降息一碼的利多。隨著降息循環啟動，債券價格將有持續成長空間，因美國經濟可望軟著陸，美元非投資等級債券具備較高的殖利率優勢，違約率亦保持在低檔，後市看好。此外，複合型債券基金可一舉掌握各類債券的成長契機，亦能藉由分散投資降低風險，是極佳的選擇。

野村資產管理公司首席策略分析師Fraser Hedgley表示，近期的經濟數據顯示美國經濟正在走緩，通膨也持續走低，預期9月聯準會將降息一碼，雖然部分分析師認為聯準會可能一次降息兩碼，但這機率極低，隨著美國開啟降息循環，其他國家央行將有更多寬鬆貨幣政策空間。債券殖利率下跌是幾週前開始的走勢延續，在流動性相對較差的夏季市場中，並未看到足以改變團隊中期觀點的理由，以野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金為例，在債券上漲後可能會有部分戰術性的調整部位，但整體策略仍然不變。

Hedgley指出，聯準會的降息循環給予債券市場極佳的發展機會，野村資產管理全球多元收益債券團隊看好信用品質提升且殖利率優於整體投資級公司債的金融債，新興美元主權債亦可望參與降息帶來的資本成長機會，這些均為野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金主要持有部位；然而，由於政治不確定性以及流動性通常較低的夏季市場，風險資產和債券殖利率都存在潛在波動的風險，因此亦有相當比重的CDS(Crecit Default Swap, 信用違約交換)指數作為避險，來防範短期的下行風險。

野村企業研究與資產管理公司(NCRAM)執行董事暨策略分析師Brett Collins則指出，預期美國經濟將是軟著陸，部分經濟數據可能會持續疲軟，選舉的不確定性也可能略微抑制經濟活動，但在此同時，科技、能源生產和旅遊業等領域持續強勁正在推動經濟成長。較緩慢但正向的增長對於非投資等級債券來說應是正面的助益，因為多數發債企業有望維持獲利能力和現金流，而經濟有望軟著陸應會讓聯準會在今年稍晚轉向寬鬆。

Brett Collins進一步指出，非投資等級債券的基本面相當堅實，截至今年7月底，過去12個月的違約率僅1.2%，淨槓桿率為3.7倍，危難比例(distress ratio)是6.0%；此外，技術面對支持非投資級債的價格也相當有利，以面額術面對支持非投資級債的價格也相當有利，以面額來看今年美國非投資級債僅增加不到400億美元，可輕易被今年正的資金流入(投資需求)吸收。

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金具有獨創的「千里馬」投資策略，謹慎評估公司的經營及財務結構風險，分析公司是否具備在未來可長期延續的商業模式，在不同的信評區間精選出具有千里馬特性的公司，同時快速反應、即時掌握投資機會並降低損失。除了靈活調整投資部位以外，該基金目前持債數目超過1,000檔，分散程度在同類型基金中實屬少見，此外，基金的次產業分布也相當分散，布局範疇達18個次產業。若無強大研究團隊的支持，很難掌握如此龐大數量的債券投資。

債券 美國經濟

延伸閱讀

近期債券短天期利率下滑比較多！ 辣媽：但想賺較多資本利得要選長天期

景順：美降息 創紀錄現金持有量可能不會轉向風險資產

群益投顧：貨幣政策確定轉向 漲勢擴散至科技以外族群

近三次聯準會降息循環 首次降息進場定期定額台美股五年報酬優

相關新聞

邊緣AI題材 美股亮點

蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，最受矚目的是具備AI功能的iPhone 16新機，市場認為產品將密切結合最新A...

越股帶勁 可定期定額介入

越南股市近一個月以來向上推升，帶動相關基金及ETF表現走強。法人表示，越南製造業復甦強勁，大幅強化上市公司未來獲利正成長...

非投等債 進場甜蜜點浮現

信用債利差擴大，進場甜蜜點已到。法人表示，市場對經濟成長數據的擔憂，導致風險偏好有所轉變，但不致於演變為衰退風險，市場焦...

價值型海外股票基金 紅火

美國聯準會（Fed）降息有利風險資產，美國及日本股票基金成為國人最愛，但投資風格偏向價值型及收益型。

美國公用事業族群商品 潛利足

美國經濟表現穩定正向，僅就業數據暫放緩，製造業和服務業降溫，法人表示，此時預防性降息有助公用事業類股評價上調；此外，全球...

錢進股市 長線釣大魚

全球主要股市大起大落，投資人信心動搖，因而賣股並增加現金部位。法人指出，長期來看，股票仍是投資報酬率最高的資產類別，長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。