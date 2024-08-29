國泰人壽SPV再發次債3.2億美元 票面利率5.3% 全年800億發債目標達陣

國泰人壽8月28日再度透過其全資持有之子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾10倍超額認購，這是公司繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後第二檔境外美元債，並順利達成全年800億台幣之發債目標。

投資人熱烈的迴響，不僅反映出資本市場對國泰人壽經營績效及財務實力之高度肯定，也為公司拓展多元暢通的籌資管道、厚植國際競爭力奠定堅實的基礎。

為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS、充實資本結構，保險局於 2024年 3 月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。

國泰人壽率先依循相關規範，透過新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元。其後，該債券於次級市場表現強勁，信用利差較發行之初顯著收窄。

有鑑於近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃，國泰人壽本週於8月27日起於香港進行為期一天的投資人交易路演，並於8月28日成功定價於T10+150 基點(以美國10年期公債為基準利率)，發行收益率5.329%，票面利率為5.3%，總發行規模為3.2億美元。

在投資人積極參與下，創下逾10倍超額認購，基金/資產管理公司占77%，保險/退休基金占12%，銀行占5%，私人銀行/其他占6%；地區分布方面亞太地區占79%，EMEA則約21%。以投資者結構觀之，本次發行順利吸引更多優質及長線投資者之青睞，且區域更具分散性，將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 及國泰證券(香港)為本次發行承銷商。