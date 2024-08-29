越股帶勁 可定期定額介入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

越南股市近一個月以來向上推升，帶動相關基金及ETF表現走強。法人表示，越南製造業復甦強勁，大幅強化上市公司未來獲利正成長的前景，展望2024年整體企業獲利增長幅度仍有望上看18%。整體而言，越南中長期股市發展仍正面樂觀看待，建議定期定額長線布局。

根據世界銀行發布最新報告指出，越南在出口及旅遊業反彈且消費和商業投資復甦推動下，預估越南經濟成長率今年將至6.1%。由於越南出口的持續增長和房地產市場出現復甦跡象，加之投資者和消費者信心的提升，預計越南國內需求將在2024年下半年變得更加強勁。2025年和2026年將成長6.5%，高於2023年的5%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南國內需求將在2024年下半年變得更加強勁，經濟成長動能強勁可望為股市提供好的支撐力。越南政府26日召開特別會議並任命三位新副總理，此次任命符合市場預期，政治不確定因素消除有望激勵越股買盤信心度。

此外，全球房地產研調機構日前指出，雖全球存在不確定性，但因擁有強勁的基本面，越南仍具有韌性和吸引外國投資者的強大動能，尤其關注工業和物流領域。根據券商分析，因越南積極的宏觀經濟條件推動了越股強勁的企業獲利成長預期，據統計越股企業獲利未來三年的年複合增長率達25%，遠高於東協的其他國家。

展望後市，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南靈活的外交戰略，有利維繫多邊友好關係，並積極發展經濟產業合作，自6月先後與中國、美國、韓國政要會面，期待與越南在基礎建設、工業與科技等方面進行更廣泛的合作。

張晨瑋指出，在越南經濟復甦向上的背景下，民間資金逐步回歸實體經濟、股市與房地產，加上外資直接投資等利多支撐，越南股市正處於上升趨勢，建議投資人可定期定額的方式，布局越南主動式基金。

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