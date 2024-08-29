邊緣AI題材 美股亮點

蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，最受矚目的是具備AI功能的iPhone 16新機，市場認為產品將密切結合最新AI智慧服務Apple Intelligence，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。投資人不妨優先布局美國科技基金，掌握邊緣AI成長契機。

研調機構預期，今年全年度AI手機出貨量將翻倍成長至破億支，帶動AI手機的全球出貨占比來到11%，2027年整體滲透率將大幅提升至43%，且單年度5.5億支出貨，預料2023年至2027年AI手機年均複合成長率高達65%，2028年AI手機將成為市場主流。

2023年智慧手機市占率比較 圖／經濟日報提供

PGIM JENNISON美國成長基金產品經理彭子芸表示，市場期待今年蘋果iPhone16全系列機種，有望為第一款完全考量AI的蘋果手機。

外媒估計，光是下半年蘋果新機的出貨量將超過9千萬支，年增幅約10%，高階機種將成為新機備貨重點。

彭子芸分析，AI手機另一項重點是邊緣AI應用，不論是率先推出AI手機的三星Galaxy AI，或是緊追其後的蘋果Apple Intelligence功能，都將引領消費性裝置搭載AI功能潮，從手機、PC到其他家電，邊緣AI最大優勢在於可以直接在裝置上處理資料，而沒有資料外洩風險，以蘋果為例，透過裝置端處理和伺服器大型模型之間靈活調配計算能力，資料不會被儲存或是被蘋果取得，消費性電子廠商已開始積極開發終端運算商機。

彭子芸指出，美股企業成長性相當強勁，包括智慧手機大廠蘋果，以及AI指標股輝達、美國四大雲端服務商等，皆為美國成長類股，看好AI手機商機即將進入高速成長期，投資人不妨優先布局美股科技與通訊產業，掌握邊緣AI成長契機。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，隨AI模型從以文字為中心的聊天機器人、媒體創建引擎發展，到主動代理人（active agents），這些代理人將能夠進行推理、使用計算機，行為模式愈來愈像世界上最尖端的人類數位工作者。

此時創新、成長、效率將開始以有意義的方式加速，而除了這種加速外，還將看到用於支持進一步模型擴展的全球基礎設施的大幅成長。