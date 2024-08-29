美國公用事業族群商品 潛利足

美國經濟表現穩定正向，僅就業數據暫放緩，製造業和服務業降溫，法人表示，此時預防性降息有助公用事業類股評價上調；此外，全球科技業動能與氣候變化劇烈，驅動電力需求爆發性成長，挹注公用事業營收、獲利，及投資吸引力進一步提升。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，美國降息預期提早反應在美債殖利率、公用事業獲利及投資評價變化，10年期美債殖利率由去年底的4.33%，7月底降至4.03%，最新殖利率更降至3.8%；同期也見公用事業股獲利上調比率提升，帶動未來12個月評價較去年底上升至17.18倍。

美國公用事業評價與公債殖利率變動 圖／經濟日報提供

林志映表示，過去升息循環過程中，運用財務高槓桿的公用事業，面臨利息、成本負擔上揚情形，對獲利造成影響，但在迎接降息循環，公用事業個股可望強化獲利與現金股息配發能力，股價後市持穩上揚可期。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲（Jeffrey Schulze）表示，近期經濟數據疲軟只是疫情周期高速成長後的正常化。儘管短期內市場對經濟擔憂升高，但最終將觸發美國聯準會在9月開始降息，進而在2025年推動美國經濟重新加速，公用事業在未來六至12個月內具潛在機會，估值頗具吸引力且處於最佳位置。

隨人工智慧應用及全球資料中心建設興起，高盛估計，至2030年整體電力需求成長約2.4%，其中，資料中心的電力需求將較2022年增加160%，2030年資料中心占美國總耗電比達8%；林志映說，資料中心用電量帶動美國未來五年的電力需求可望上調2%至6%。

全球用電需求也見同步揚升，催化因素如AI科技產業需求、經濟回溫及地球暖化等，根據國際能源總署（IEA）數據顯示，全球電力需求年均成長率可望由2023年的2.5%，提高至今年的4%。林志映指出，電力需求飆升，帶動電價及公用事業獲利展望轉佳，相關企業在發電效率提升下，利潤表現優於預期。