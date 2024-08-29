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價值型海外股票基金 紅火

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
7月前五大熱賣境外股票基金 圖／經濟日報提供
7月前五大熱賣境外股票基金 圖／經濟日報提供

美國聯準會（Fed）降息有利風險資產，美國及日本股票基金成為國人最愛，但投資風格偏向價值型及收益型。

資金流向顯示，美國價值型、日本價值型及美國收益型股票基金大吸金，7月熱銷前五大境外股票基金中有四檔價值型，另一檔則是健康護理基金。

統計顯示，在今年上半年，國人前進海外時，最愛成長股基金，尤其是美國成長股基金。下半年以來，隨著全球股市衝高之後大幅震盪，成長股更是大起大落，資金不再只鍾情成長股，而是轉向較穩健的價值甚至健康護理股。

境外基金資訊觀測站統計，在2024年7月，國人最愛的境外股票基金為摩根美國價值基金，單月進帳94.7億元。這檔基金聚焦長期基本面優異的美國價值型股票，今年來上漲17%。

摩根美國價值基金目前持股以金融股占24.7%最多，再來是健康護理股的15.8%、工業股的12.6%、資訊科技股的8.8%。

基金的前三大持股為富國銀行、康菲石油（ConocoPhillips）美國銀行。

7月銷售亞軍為摩根美國基金，單月吸金52億元。這檔基金標榜兼顧價值及成長股，今年來上漲24.7%，在同型基金中名列前茅；目前資訊科技股的比重為27.6%，其次是金融股的16.7%、非核心消費股的11.7%、健康護理股的10.3%；前三大持股為微軟、輝達、亞馬遜。

兩檔日本基金也擠進7月熱銷前五名，分別是第三名的富達日本價值基金（單月吸金30.8億元）、第五名的野村日本策略價值基金（單月吸金28億元），這也是今年上半年人氣最強的兩檔日本基金，分別進帳58.5億、62.8億元，都訴諸價值投資，布局不少日本工業及金融股。從淨流入金額也可發現，國人下半年以來對這兩檔基金的興趣大增。

另外，富達永續發展健康護理基金7月淨流入30億元，為熱銷第四名的基金，不過之前買氣平平，到7月才一飛沖天。這檔基金有64.3%布局在美股，其次是丹麥、英國、瑞士等；產業則以製藥股26.3%最多，其次是醫療保健設備及供應股的25.5%。

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