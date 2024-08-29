非投等債 進場甜蜜點浮現

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

信用債利差擴大，進場甜蜜點已到。法人表示，市場對經濟成長數據的擔憂，導致風險偏好有所轉變，但不致於演變為衰退風險，市場焦點轉向聯準會政策利率的決策，非投資等級債表現可望進一步上攻，建議現在可加碼布局。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，非投資等級債短線上利差可能會隨著股市波動而擴大，所幸尚未出現明顯的裁員加速或影響消費，也沒有出現嚴重的金融失衡，經濟反轉風險有限，且非投等債發行人的信評也在上調，整體非投等債基本面偏佳。

周曉蘭說，考量歐美相對經濟體質與貨幣政策方向，布局上更接近中性且保持彈性，未來將逐步增加美國非投等債部位，且專注於防禦性交易，掌握高品質標的，以BB級、主順位及擔保債為主，並持有墮落天使債與具升評潛力的標的，以迎接評等回升的利差收斂契機。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，經濟前景仍有不確定性，操作上偏保守；目前BB級債占美國非投等債指數的50%，相較過去有所提升。

延伸閱讀

珊珊颱風來襲！日本發布暴風、波浪特報 籲民眾做好最大等級警戒

颱風珊珊接近最強等級 日本如臨大敵籲最高警戒

降息預期利多+這檔 ETF 助攻 債券 ETF 受益人187萬人創高

複合債穩健 具成長契機

相關新聞

邊緣AI題材 美股亮點

蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，最受矚目的是具備AI功能的iPhone 16新機，市場認為產品將密切結合最新A...

越股帶勁 可定期定額介入

越南股市近一個月以來向上推升，帶動相關基金及ETF表現走強。法人表示，越南製造業復甦強勁，大幅強化上市公司未來獲利正成長...

非投等債 進場甜蜜點浮現

信用債利差擴大，進場甜蜜點已到。法人表示，市場對經濟成長數據的擔憂，導致風險偏好有所轉變，但不致於演變為衰退風險，市場焦...

價值型海外股票基金 紅火

美國聯準會（Fed）降息有利風險資產，美國及日本股票基金成為國人最愛，但投資風格偏向價值型及收益型。

美國公用事業族群商品 潛利足

美國經濟表現穩定正向，僅就業數據暫放緩，製造業和服務業降溫，法人表示，此時預防性降息有助公用事業類股評價上調；此外，全球...

錢進股市 長線釣大魚

全球主要股市大起大落，投資人信心動搖，因而賣股並增加現金部位。法人指出，長期來看，股票仍是投資報酬率最高的資產類別，長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。