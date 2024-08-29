非投等債 進場甜蜜點浮現

信用債利差擴大，進場甜蜜點已到。法人表示，市場對經濟成長數據的擔憂，導致風險偏好有所轉變，但不致於演變為衰退風險，市場焦點轉向聯準會政策利率的決策，非投資等級債表現可望進一步上攻，建議現在可加碼布局。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，非投資等級債短線上利差可能會隨著股市波動而擴大，所幸尚未出現明顯的裁員加速或影響消費，也沒有出現嚴重的金融失衡，經濟反轉風險有限，且非投等債發行人的信評也在上調，整體非投等債基本面偏佳。

周曉蘭說，考量歐美相對經濟體質與貨幣政策方向，布局上更接近中性且保持彈性，未來將逐步增加美國非投等債部位，且專注於防禦性交易，掌握高品質標的，以BB級、主順位及擔保債為主，並持有墮落天使債與具升評潛力的標的，以迎接評等回升的利差收斂契機。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，經濟前景仍有不確定性，操作上偏保守；目前BB級債占美國非投等債指數的50%，相較過去有所提升。