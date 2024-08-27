元大美債20正2 交易熱

聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會明確表示降息時機已到，對市場9月降息預期持開放態度，帶動債市走揚。法人分析，Fed啟動降息防範就業市場風險勢在必行，債市正式進入「賺資本利得」階段，除長天期美債、投資級債ETF將有所表現，積極布局價差空間的投資人更關注槓桿型ETF上漲潛力，包括元大美債20正2（00680L）8月累積成交量改寫歷史單月新高，投資熱度持續增加。

受惠降息議題，債券ETF申購火熱，投資人除了參與高債息，也瞄準殖利率下降時的債券資本利得。法人指出，美債ETF除了熟知的元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B），也有槓桿版本的元大美債20正2，今年以來規模翻倍成長來到近400億新高，單日成交量放大並放大至10萬張以上，且00680L在複利效果加持下，報酬可望有00679B、00687B兩倍以上表現。

統計美債殖利率4月25日高點回落以來至8月26日止，00679B含息報酬率10.7%，同期間00680L則上漲22.8%，若如市場預期9月Fed啟動降息，甚至進入連續降息，00680L的價差空間將更大。

法人表示，7月FOMC會議紀要已顯示多數Fed官員認為9月是合適啟動降息時機，鮑爾於全球央行年會再重申此立場，除對通膨回到2%目標信心增強，更多比重是預防就業市場風險，指出貨幣政策調整時機已到，降息速度將取決於接下來的經濟數據，短短數十分鐘的談話，即大幅強化市場對於9月啟動降息，以及即將連續降息的預期。

據FedWatch最新市場預期9月啟動降息機率為100%，至年底三次FOMC會議將累積降息4碼，至2025年第1季基準利率區間將下降至4%以下，如此前提將顯著帶動長天期債券價格表現。以00679B為例，目前持債平均存續期間為17.14，即殖利率下降1%，理論上價格將上漲17.14%，而00680L面對連續降息所開啟的債市多頭，累積漲幅更可望是兩倍以上，現階段可進場美債槓桿ETF參與行情。