富坦精選收益 保本吸睛

聯準會主席鮑爾於全球央行年會表示，對通膨回到2%目標愈來愈有信心，明示降息時機已經到來。債券市場其實早已隨著通膨及就業數字轉弱而先上漲，據理柏資訊統計，今年以來至8月23日，環球債券美元型基金平均新台幣報酬率即有6.7%漲幅，當中，以保本能力強且波動低的基金有更高投資回報。

債券市場過去三年歷經通膨由高峰下滑、聯準會利率由升即將轉降的趨勢下而有較大的起伏。然而具有最佳保本能力且波動風險最低的前五名環球債券基金三年平均報酬率10.1%，優於整體平均的6.7%即可看出差距。

其中，富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來上漲8.5%、兩年、三年也有17.3%和13.3%績效領先。

8月美銀美林經理人調查報告顯示，近八成受訪經理人樂觀看待經濟軟著陸，但認為聯準會需要加大降息力度以確保不會出現經濟衰退。

本月加碼股票的經理人比例有所下滑，債券的配置則由淨9%減碼一舉攀升至淨8%加碼，對高品質債的看好度則持續攀升至淨32%。

銀行財富管理中心表示，儘管聯準會9月幾乎確定降息，然而因為市場已領先預期，若屆時官員有比投資人預期較為鷹派的展望，或未來有較強的經濟數字時，不排除又會引發一些震盪。

債券投資的本質在於有固定收益進帳，以及能夠平衡股票等風險性資產的波動，因此在迎接降息時代來臨，建議選擇債券資產仍應以穩定度高的高品質複合債基金為優先考量。

以富坦精選收益基金為例，其於2023年8月18日新成立配發7.5%穩定月配息股份，剛滿一年多的時間，截至最新8月23日淨值為10.23元，持續高於發行價的10元，在領高配息後還有保本的功能。

專家提醒，降息常伴隨有景氣不振或意外事件發生，投資於被動的債券大盤指數並非明智之舉。此時最好能交由專業的經理團隊精選持債，打造攻守兼備的投組，趨吉避凶。