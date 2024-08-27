大華15年投等美債 今掛牌

根據歷史經驗，在降息啟動前六個月布局長天期投資等級債並持有一年以上，平均報酬率可望超過兩成；而若在宣告降息當天才布局但仍持有一年以上，平均報酬率也有超過一成。投信表示，現在可布局長天期投資等級債，掌握息收與利差潛力。

大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF（00959B）將於今（28）日正式掛牌。大華銀投信建議，目前要從債券的存續期間來挑選，因為債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間愈長的債券，價格上漲的幅度就愈大。而即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。

統計2000年以來三次降息當日至前六個月，投資於長天期投資級公司債並持有一年以上之平均報酬率，儘管愈早進場，平均報酬率愈高。但更重要的是，即使是宣布降息當日進場買進長天期投資級公司債並持有一年以上，平均報酬率仍相當誘人。原因在於債券的價格與市場利率呈反向變動，且債券存續期間愈長，反向變動的幅度愈大。因此在降息循環下，持有長天期的債券，可期待的利差空間相對較大。

00959B是市場上唯一以「票息率前10%」作為指數篩選機制，而非票息率的絕對數字。大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，這樣的設計在降息循環下，才能持續保有成分債的分散性與多元性，同時也能為投資人掌握投資等級債中票息相對高的債券，最適合作為長期持有的核心部位。美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近五年平均。在迎來降息之際，布局長天期債券正是時候。00959B具市場少見月底除息設計與平準金機制，值得作為長期資產配置優選。