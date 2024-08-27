複合債穩健 具成長契機

美國公債近期已反映今年底前聯準會不只降息一碼的利多，債券價格有持續成長空間，美元非投資等級債券具備較高的殖利率優勢，違約率亦保持在低檔，後市看好。

此外，複合型債券基金可一舉掌握各類債券的成長契機，亦能藉由分散投資降低風險，是極佳的選擇。

野村資產管理公司首席策略分析師Fraser Hedgley表示，雖然部分分析師認為美國聯準會9月可能一次降息兩碼，但這機率極低，隨著美國開啟降息循環，其他國家央行將有更多寬鬆貨幣政策空間。

債券殖利率下跌是幾周前開始的走勢延續，在流動性相對較差的夏季市場中，並未看到足以改變該團隊中期觀點的理由，以野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金為例，在債券上漲後可能會有部分戰術性的調整部位，但整體策略仍然不變。

Hedgley指出，野村資產管理全球多元收益債券團隊看好信用品質提升且殖利率優於整體投資級公司債的金融債，新興美元主權債也可望參與降息帶來的資本成長機會，這些均為野村全球多元收益債券基金主要持有部位。

然而，由於政治不確定性及流動性通常較低的夏季市場，風險資產和債券殖利率都存在潛在波動的風險，因此亦有相當比重的CDS（Crecit Default Swap，信用違約交換）指數作為避險，來防範短期的下行風險。

野村企業研究與資產管理公司（NCRAM）執行董事暨策略分析師Brett Collins則指出，部分經濟數據可能會持續疲軟，選舉的不確定性也可能略微抑制經濟活動，但在此同時，科技、能源生產和旅遊業等領域持續強勁正在推動經濟成長。

較緩慢但正向的增長對於非投資等級債券來說應是正面的助益，因為多數發債企業有望維持獲利能力和現金流，而經濟有望軟著陸應會讓聯準會利率政策可望轉向寬鬆。

Brett Collins指出，非投資等級債截至今年7月底，過去12個月的違約率僅1.2%，淨槓桿率為3.7倍，危難比例（distress ratio）是6.0%。此外，技術面對支持非投資級債的價格也相當有利，今年美國非投資級債僅增加不到400億美元，可輕易被今年投資需求的買盤吸收。