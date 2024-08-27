全球投資級債 殖利率誘人

債市期待已久的降息風終於吹起，預料將吸引固定收益投資人，繼續鎖定擁有高殖利率、高評等兼顧的全球投資級債券標的布局，投信法人建議，現階段布局全球債券基金，不僅可參與債市降息後升勢，還能在股市震盪時減緩下檔風險。

下半年以來，全球債市降息預期升溫，帶動全球固定收益商品買氣升高，機構法人預估，當美聯準會（Fed ）主席鮑爾於上周明確指出適合降息時機已到，預料未來美國利率下滑，將有助推升高評等債券發行潮。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，面對美國總統大選前哨戰開打，全球地緣政治若有任何風吹草動，市場資金可望轉向投資等級債券避險，此際布局全球債券基金，除債券殖利率仍具吸引力外，透過投資團隊主動選債能力，也能減緩股市震盪時的風險。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，市場預計Fed在9月可望降息，但至年底降息幅度仍有限，Fed仍須更多經濟數據才能對通膨回到2%目標取得足夠信心，但歐洲央行ECB今年仍有2碼降息空間，有助於降低歐洲企業資金成本並提振企業信心。整體來看，信用利差收斂反映樂觀經濟數據以及對於軟著陸的期待，在市場預期貨幣政策趨於寬鬆下，將持續吸引資金流入全球債券市場。

就產業別分析，李怡慧認為，短期的高利環境有利銀行業，大型銀行對未來降息或經濟放緩情境已做好充分準備，另外能源產業積極去槓桿成效顯著，看好財務體質逐步轉佳的能源產業。在區域別上，ECB貨幣政策比Fed更早回到中性水準看法，評價面歐元債券具有吸引力，相對看好歐洲債券表現。就存續期而言，美國大選支撐利率高位震盪，建議配置短天期債券應對短期利率風險。