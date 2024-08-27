跨國平衡基金 擁優勢

全球金融市場歷經劇烈回檔後，近期反彈回升，不過在國際政經局勢仍時有干擾下，投信法人建議以跨國組合平衡基金來應對，透過股債多元布局以及部位靈活調整策略，既有助平衡波動風險，也不錯過資產輪番表現的機會，攻守兼備。

觀察投信發行跨國組合平衡基金的表現，以台幣累積型來看，近一年全數繳出正報酬佳績，且前十名的績效都在15%以上，表現不俗，當中以累積報酬逼近20%的群益全民成長樂退組合基金表現最佳。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從經濟面來看，各國經濟動能雖有放緩，但領先指標仍保持上行趨勢不變，就主要經濟體而言，美歐仍具韌性，未達衰退情境，日本也擺脫衰退，軟著陸仍是目前基本情境，整體企業獲利也維持正向。

投信發行跨國組合平衡基金表現

在葉啟芳指出，衰退疑慮消退、聯準會鴿派論調使得9月降息機會增加，且部分已開發國家也已啟動寬鬆周期下，仍相對有利於風險性資產表現，然考量過往美國大選前市場波動度均提升，短期不排除市場會維持區間整理格局，在投資布局方面，股票資產採成長與價值兼備，固定收益資產鑑於利率繼續大幅下行空間有限，建議採各券種均衡配置，擇機適度提高債券存續期間。

瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希指出，美國關鍵政策像是AI發展、基礎設施投資具備長期成長潛力，不太受短期的政治變化影響，回歸獲利基本面，持續看好美股、台股及印度股市，類股則看好成長股與電網基建等。

鄭夙希說，聯準會9月降息機率大增，美國10年期公債殖利率可能會區間低檔波動，信用債的總報酬率可望優於公債，因企業基本面穩健，且高收益率提供緩衝空間。由於市場不確定性仍偏多，加上股市位於高檔，建議投資人可布局組合基金，掌握獲利之際也降低波動風險。