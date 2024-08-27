錢進台股商品 留意非電
台股近半年漲幅仍居全球股市之冠，隨非電產業崛起、AI概念股不再獨強，台股基金操盤手因應類股輪動機會，布局更為多元，透過選股不選市，掌握此波新高行情投資機會。
據統計，近半年以來擁有護國神山加持的上市半導體類股漲幅約25%，上櫃的文化創意，以及上市櫃的其他電子、營建類股漲幅更達四至六成最為突出，此外電機、金融保險類股漲幅也有逾二成，皆優於台股大盤；先前因AI引領風騷的電腦及周邊設備類股同期間漲幅僅個位數。
觀察近半年績效表現突出的台股基金，除了仍以半導體等AI供應鏈為主軸，也將布局觸角轉向傳產族群，例如復華復華、復華全方位基金非電產業占比就超逾二成，其中營建超過一成；摩根台灣增長基金持有金融保險比重則有二成。
復華復華基金經理人呂宏宇表示，AI浪潮屬發展初期階段，且台灣是主要供應鏈，有利台股企業獲利今明兩年可望保持雙位數成長，加上AI應用發展讓非科技業受惠，其財富效應帶來資金活水，推升傳統產業營運動能。
呂宏宇指出，美國聯準會（Fed）主席日前明確釋出將降息的訊號，預估將支撐就業市場及經濟持續擴張，使股市維持震盪向上走勢，台股可望受惠，基金布局將以AI等產業趨勢成長明確的類股為主軸，搭配價值成長、高股息及消費性電子等景氣循環類股，掌握各產業投資利多機會。
合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，今年來電子股漲幅已高，目前市場資金操作相當謹慎，追價量能不足，上檔賣壓待化解，盤面上以部分進入出貨旺季的族群可望較有表現，擇優布局。
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