AI、機器人 潛利十足
人工智慧（AI）投資範圍擴大，除了半導體及基礎建設產業以外，還擴及機器人及自動化。此外，除了AI股票之外，投資人也可以透過債券等相關資產，來全方位掌握AI的成長趨勢。
百達機器人科技基金是全球最大的機器人主題基金，規模接近100億美元，基金經理人曾德剛指出，機器人科技投資範疇包括機器人、自動化與AI。人形機器人結合了所有最具想像力的題材。
AI及中央處理器（CPU）可以說是機器人的大腦，感測器與機器視覺構成機器人的感官，與神經網路、動力和機械手臂共同形塑了機器人發展的潛力。
曾德剛指出，人形機器人之所以極具潛力，就在於能替人類處理4D（困難、危險、髒亂及乏味）的工作。舉凡工廠、商店、車站、建築物等場域，都圍繞著人的需求設計，因此要把人形機器人放進各場域應用，相對來說比較容易。
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