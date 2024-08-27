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多重資產基金 可攻可守

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
股債混和資產基金績效
股債混和資產基金績效

在股債市持續有大事發生之際，法人建議，投資人若只有一套資金，不知該選債或股，可採股債平衡配置策略，透過多重資產基金經理人主動調配。

輝達將於台灣時間29日公布財報，市場屏息以待，另一方面聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出明確降息訊號9月降息幾成定案。

以近期股債市的大事件來看，投信法人分析，透過多重資產基金的好處是如果輝達財報開出亮眼成績，科技股就能持續向上創新高，基金的股票部位有機會受惠；如不如市場預期，優質債券也能提供抗震效果，並靜待9月聯準會降息後持續受惠。

全球股債市第3季創下劇烈震盪新紀錄，7月上半月美股創下新高後，旋即一路震盪下修至8月初，美股的標準普爾指數波段跌幅達7.71%之多，那斯達克指數跌幅更達13.58%，台股加權指數也暴跌11.3%；反觀債市在這段期間呈現上漲，以彭博債券指數為例，投資等級債上漲1.53%，非投資等級債則漲1.12%。

從下半年來市場劇烈變化來看，投資人需有較多元、靈活的投資組合，例如科技成長股搭配收益型商品，才能因應各種狀況。

華南永昌投資團隊表示，當前投資心法應掌握三大關鍵字「科技、降息、靈活」。科技產業以輝達為觀察指標，預料科技股仍將以大型科技龍頭股為主流趨勢；而因應美國降息即將到來，可提前布局較長天期優質債，資本利得及孳息都有機會獲得。

有股有債之後，整體投資組合則要保持靈活彈性，因為接下來還有美國總統大選以及地緣政治風險等不確定性因素。

展望後市，中國信託科技趨勢多重資產基金中經理人楊士醇也認為應該持續關注市場兩大變數，例如鮑爾雖於全球央行年會表示「通膨進展方向明確」，為9月美國降息打下基礎，但市場利率已反應降息次數，倒是日前美國勞工統計局下修非農就業人數，顯示美國就業市場可能不如預期強勁，意味企業前景將充滿不確定性。

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