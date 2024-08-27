科技族群 可分批加碼

主動式台股基金過去一週平均績效表現優於大盤，法人表示，看好科技族群長線潛力，可定期定額布局台股基金，掌握長線契機。

由近一周績效表現來看，主動式台股基金前十檔平均達1.7%，打敗大盤績效的-0.8%。至於今年來，打敗大盤績效的有：日盛台灣永續成長股息、安聯台灣大壩、PGIM保德信中小型股。

今年來大型科技公司的表現耀眼，近期則可以看到科技股的波動，但這不會改變AI人工智慧的成長趨勢。安聯投信表示，隨著貨幣政策邁向正常化，應有利經濟基本面表現。整體來看，驅動市場關鍵仍在企業的創新，如今已經見到更多領域的公司獲利改善，短線不確定性因素或增添震盪，同樣的也提供了長線的布局機會。

生成式AI的未來方面，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫補充，預計目前第一階段AI基礎設施的資本投資將保持強勁，但風險與報酬近期已變得更加平衡。即使在AI基礎設施領域內，也看到投資範疇的擴散，不僅限於GPU公司，還包括半導體、硬體供應商，甚至與電力相關的公司。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，短線急漲之後再度回檔實屬正常，待籌碼反覆沉澱後，伴隨美聯準會降息在即、美總統大選政策利多催票可期與傳統電子旺季，第4季台股仍有再往上攻的機會，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，加權指數自低點反彈已逾2,000點，屬強勢反彈，預期短線震盪後，仍將有利指數持續反彈，市場焦點逐漸回歸企業基本面。