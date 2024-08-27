第一金量化日本基金模型 輔助迎接日股長牛

日本最新經濟情勢符合預期，日本央行7月首度升息，後續仍可望採取緩升政策，目前實質利率仍處於負值，整體金融環境維持寬鬆，支撐長線經濟表現，上周全球央行會議期間，日本央行再次強調，貨幣政策正常化方向，第一金投信指出，研判日本央行並不會快速調整貨幣政策，仍將審視市場動向，採取緩升策略，緩和日股大幅度波動風險，日股可望呈現緩漲長牛格局，本周起開始募集的第一金量化日本基金，運用模型輔助操作，提升基金操作過程兼顧風險，追求穩健成長的投資機會。

第一金量化日本基金核心經理人黃筱雲說明，日圓在消化7月底、8月初日央升息後套利平倉交易壓力釋放後，日圓期貨空單口數大幅下降，從日央的談話反應，日本央行將持續利率正常化，這也同時展現對日本經濟體質、通膨前景的正向看法，研判日本央行採取漸進式升息、美國聯準會則是在9月啟動預防式降息，政策方向都是朝向溫和節奏進行，拉近美日利差、對經濟衝擊相對有限。

7月份CPI年增率（扣除新鮮食物）為2.87%，為連續28個月高於日本央行通膨目標，觀察通膨上漲主要來源為：油價及公用事業，受到政府補貼退場影響，如電費、瓦斯費年增率提升幅度分別達22.3%及7.4%，能源價格明顯走升，是通膨上揚主因；市場預期8月份日本將重啟能源補貼措施，加上日圓近期的升勢，進口成本下降，未來幾個月的通膨年增率可望降溫，日本央行貨幣收緊節奏緩和。

近期日本整體經濟數據正向，黃筱雲表示，消費支出成長、短期大型企業信心指數提升，核心機械訂單也見成長，加上缺工潮，日本企業今年以來薪資調升幅度達3%至5%水準，整體員工薪資成長的擴散效應，帶動消費、經濟成長正向循環，同時也推升內外需擴張，支撐企業獲利表現，研判將提供日股中長期續揚表現的堅實底氣。

日股擺脫8月初暴跌風險後，日股行情逐漸恢復平靜，黃筱雲指出，包括海外投資機構、散戶投資人，及日本退休基金等都在日股急跌過程中，針對日本持股低配進行再平衡、加碼投資，東證交易所公佈8月第1周日本信託銀行（退休基金動向）淨買入股票現貨部位為2,171億日圓，創今年新高，也較前一周增幅達９倍；除了日本政府主導的退休金在這波急跌有買進日股動作，民間企業年金投資機構，也在日股急跌之際下達買進日股策略，退休基金通常為長期資金，對於市場穩定度有正面貢獻。

黃筱雲提醒，日本成長動能與中長期投資機會不容忽視，日股迎接長牛攻高階段，預期進入類股輪動、大小型股風轉向階段，第一金投信結合韓國QRAFT金融科技公司研發量化模型，進行第一金量化日本基金選股及投資風險預測，掌握產業與風格轉變時的投資機會，投資過程中，將適時搭配期貨多空調節、危機預警與動能股預測等，提升基金操作過程兼顧風險，追求穩健成長投資動能。