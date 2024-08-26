聯準會（Fed）紀要及聯準會主席鮑爾於於全球央行年會談話激勵市場降息預期，美元指數上周五（23日）收盤創下今年新低，10年期及2年期美債殖利率則雙雙跌破4%，股債齊揚。法人表示，降息時機已到，相關非投資級債後市表現看俏，可趁降息前積極布局。

根據Bloomberg統計，今年以來至23日資料顯示，ICE科技非投等債、ICE美國非投等債、ICE全球非投等債、ICE全球投等債指數分別上漲7.5%、6.1%、6.8%、2.4%，科技債指數今年以來表現持續勝出。可見到降息預期激勵了科技相關股債市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，Fed主席鮑爾上週於全球央行年會上提及「降息時機已經到來」，等同發出升息以來最強烈降息訊號，美股預期寬鬆周期即將啟動，四大指數由費半引領同步大漲。

美國亞特蘭大聯儲經濟成長率即時預估（GDPNow）模型對第3季實際GDP成長率初估為2.9%，經濟成長預估模型未見美國衰退。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民也表示，聯準會主席鮑爾於全球央行年會表示「降息時機已經來臨」，為目前為止對降息最明確的訊息，但鮑爾並未明確透露降息時間與幅度，僅強調將視往後的數據、展望變化、風險平衡而定，並且表示將盡一切所能支撐勞動市場，更加強 債券市場的資金鎖利需求，非投資級債企業已在先前利率極低的環境下進行再融資，搭配後續經濟增速將有所放緩，預期接下來兩年發行需求較低，可以給予籌碼面的支撐。