固定收益商品 資金湧進

過去一周，整體固定收益型ETF淨流入112.0億美元，其中，美國債市流入金額高達74.8億美元，歐洲債市也有16.5億美元資金流入，但亞債遭3.4億美元資金流出。從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得77.2億、13.8億美元資金淨流入。

聯準會主席鮑爾暗示9月將會降息，激勵債市走揚，各大債市也普遍獲資金追捧。投信法人建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，近期市場波動凸顯股市集中於少數標的的風險，評價面過高與對科技及AI股的寄望與依賴過深，使股市顯得脆弱，不過防禦型資產仍具備吸引力，如成熟國家公債。市場波動與修正若時間更拉長或幅度更加大，應掌握機會將投資組合調向中性，即股債均衡的配置。

安聯投信指出，依聯準會7月會議記錄顯示，一些與會者認為7月就已具備降息條件，而多數官員稱9月降息可能是合適之舉。受到降息可望來臨的預期發酵，加上經濟軟著陸預期上升，使美國10年期公債殖利率過去一周走低6個基準點至3.85%。

展望後市，安聯投信表示，美國近期消費者支出強勁減少經濟硬著陸風險，且非農就業數據下修，強化市場對於美國聯準會9月降息的預期。

安聯投信指出，衰退恐慌情緒緩解，加上通膨未見大幅度降低，市場下修年內降息幅度預期，有利風險性資產。展望後市，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，市場預估美國今明兩年經濟成長率2.4%及1.8%，經濟穩健成長。根據預估，今明兩年企業獲利預估分別為9.4%及14.2%，企業獲利維持正成長，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信表示，仍偏好信用債，相較於上半年偏好風險性信用債，下半年建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效率；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。