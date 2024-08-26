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基金平台定期定額 升級

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
基金平台推定期定額升級版
基金平台推定期定額升級版

近年來全球股市大漲大跌現象已成為新常態，增添投資理財難度。為協助投資人因應市場波動風險，基富通等基金交易平台紛紛推出逢低自動加碼的紀律理財功能，以克服人性弱點與選擇障礙，並放大定期定額微笑曲線的效果。

基富通總經理王浩宇表示，「好享加－低檔智動投」結合定期定額與逢低自動加碼的機制，除了原本的定期定額投資外，當基金淨值跌幅達到預先設定的條件時，即啟動加碼扣款，等於是定期定額的升級版。

雖然目前市場上已有類似智能理財功能，但基富通「好享加－低檔智動投」為了保護投資人，讓投資人進一步了解低檔加碼的好處與風險，特別委託證基會、知名財金教授，研究分析全部境內外基金過去30年低檔加碼表現後，在功能參數上做比較嚴謹的設計，避免投資人遭遇無法承受的傷害。

經國內專家學者研究驗證發現，股票型基金、平衡型基金的低檔加碼效果比較明顯；債券型基金因波動較小，低檔加碼效果也較弱；貨幣型基金則無低檔投資效果。在觸發加碼條件上，以最新淨值與過去第20天淨值比較，跌幅達3%、5%、10%與15%時，低檔加碼創造的回報較佳。

另外，為免投資人低檔加碼的頻率過高，造成沉重的財務負擔，研究結果也發現，每次3,000元起的加碼金額，及每月一到十次的加碼頻率，能兼顧低檔投資效益與負擔。

「鉅亨買基金」推出「超底王」，投資人可自己設定跌幅及加碼金額。只要基金淨值與過去第10個營業日相比跌幅達到設定跌幅，就能扣款。由於每月每個交易日都能扣款，鉅亨買基金還提醒投資人，較低的觸發百分比可能導致連續多日扣款，因此要留意資金管理。

中租基金平台則推出樂定投機制，設有自動加減碼、自動停利鎖住獲利、自動啟動轉申購交易至指定基金停泊，協助投資人達成自動理財的效果。母子鎖利GO也頗受歡迎，是全台唯一可跨品牌投資的母子基金機制，且可自動逢低加碼、逢高減碼，以克服恐懼與貪婪。

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