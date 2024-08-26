中小型基金 有利可圖

台股近來呈現量縮、短線趨於震盪格局，電子權值股熄火，資金轉進中小型利基型個股。投信法人指出，股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股的股權較為集中、籌碼較穩，相對抗跌，推升店頭基金、中小型基金表現。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程，籌碼面可望逐漸穩定，近期雖震盪，長期趨勢往上的方向不變，近期大幅回檔，正是重新審視投資標的，進行低檔布局的機會。產業方面，包括半導體供應鏈、蘋果供應鏈、重電、生技等可持續觀察留意。

台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，展望台股後市，美國聯準會已排除轉向升息的可能，在經濟成長平穩趨勢不變下，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，相關供應鏈業績可望向上成長PC、NB等消費電子需求仍在醞釀，但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年。台股中長線行情持續審慎樂觀，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。而在短線趨於震盪格局下，則利基型小型股將優於大型股。

法人舉例，中國大陸首款國產3A遊戲大作「黑神話：悟空」，上市僅四天在遊戲平台Steam銷售逾1,000萬套，市場預期將帶動記憶體、顯示卡升級潮，在題材面帶動，多檔顯卡、記憶體小型股的股價表現相當亮眼。

在類股操作上，沈建宏看好八大族群，包括AI相關成長受惠股、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群、光通訊產業、高股息殖利率族群。