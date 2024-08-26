外資買亞股 最愛印尼

外資上周持續買超新興亞股，買超印尼5.3億美元最多，其次是印度的4.4億美元，台股也獲加碼3.1億美元；賣超則是對南韓的2.2億美元最重、其次是泰國的1.7億美元。亞股上周普遍收紅，以泰國漲4%最強，其次是越南漲2.6%，僅台股收黑，全周跌0.8%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的178.1億美元最多，再來是印度的20.9億美元；賣超則以對台股的77.9億美元最重，再來是泰國的34.8億美元。今年以來，新興亞股仍以台股最優，漲幅重新回到24%，再來是越南的13.2%，但泰國跌3.6%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，雖然上周美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上「高鴿」，美股也上漲回應，但台股季線反壓壓力仍大。本周聚焦人工智慧（AI）指標股輝達的財報，台股走勢將震盪。

但只要輝達財報亮眼，且籌碼面沉澱後、量能恢復至5,000億元以上，台股多方上攻動能將更穩定。

安聯投信台股團隊指出，輝達GB200的出貨動能、iPhone 16發表後的銷售好壞等，都是決定第4季電子股表現重要因素，目前正向看待這兩項因素。GB200將在9月進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變。iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣熱絡，雨季雨量正常也有利穩定物價，通貨膨脹將維持溫和，無礙於政府實施刺激經濟政策。

另外，「印度製造」資本支出題材不變，政府也可能推出照顧農民或中低所得人民的政策，加上資金動能強勁，印度股市多頭行情延續仍值期待。

越南超車印度，今年來漲幅為新興亞股第二。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南總體經濟強勁，房地產可望維持韌性，且上半年出口雙位數成長，赴越南觀光人次達880萬人次，下半年經濟也可望維持高成長。

此外，越南政府推出利多政策，加上資金逐漸回流新興亞洲，越股前景可期，尤其是科技、金融與消費產業。